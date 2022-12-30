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صحة

تنقل الأمراض... تحذير من الهواتف والساعات الذكية!

Lebanon 24
30-12-2022 | 23:00
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أكدت دراسة أجرتها جامعة حمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، بالتعاون مع جامعة بوند الأسترالية في كوينزلاند، أن الهواتف والساعات الذكية "بيئة خصبة لمسببات الأمراض"، لا سيما أنّ درجات الحرارة المرتفعة، والشاشات التي تعمل باللمس تهيئ الظروف المثالية لتكاثر الجراثيم.
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وأوصت الدراسة بـ "ضرورة إدراج تدابير تعقيم الهواتف المحمولة والساعات الذكية، ضمن البروتوكولات المعمول بها عالميًا لمكافحة انتشار العدوى". (سبوتنيك)
 

صحة

تكنولوجيا وعلوم

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