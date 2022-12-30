تنقل الأمراض... تحذير من الهواتف والساعات الذكية!

أكدت دراسة أجرتها جامعة حمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، بالتعاون مع جامعة بوند الأسترالية في كوينزلاند، أن الهواتف والساعات الذكية "بيئة خصبة لمسببات الأمراض"، لا سيما أنّ درجات الحرارة المرتفعة، والشاشات التي تعمل باللمس تهيئ الظروف المثالية لتكاثر الجراثيم.

Advertisement