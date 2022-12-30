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تكنولوجيا وعلوم

تقدّر قيمته بـ26.9 نونيليون دولار.. تعرّفوا إلى كوكب الألماس

Lebanon 24
30-12-2022 | 13:20
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كشف العلم أن نظامنا الشمسي، والكون بأكمله، ثري جدًا، حيث يمكن أن تصل قيمة الكويكب الواحد إلى مليارات الدولارات أو أكثر، وفقًا لموقع "سلاش غير" الأميركي المتخصّص بالشؤون العلمية والتكنولوجية.
 
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عام 2012، اكتشف علماء من جامعة "ييل" الأميركية كوكبًا غنيًا بالألماس، باسم "السرطان 55 إي" (55 Cancri e). ورجّحوا أن يكون "مغطّى بالألماس بدلًا من الماء والغرانيت".
 
يبلغ حجمه ضعف حجم الأرض، ولكن كتلته أكبر بثمانية أضعاف. ويبعد 40 سنة ضوئية عن الأرض، ويحجبه عنّا نجم فائق السرعة.

والمسافة بين هذا الكوكب وشمسه هي أقرب بـ25 مرة من المسافة بين كوكب عطارد وشمس الأرض. وتصل درجات الحرارة فيه إلى 9200 درجة فهرنهايت.

وتبلغ القيمة التقديرية للكوكب نحو 26.9 نونيليون دولار، أي 26.9 يتبعها 30 صفرًا.
 
إلا أن "السرطان 55 إي" ليس الكوكب الوحيد المليء بالألماس. وتشمل الكواكب والأقمار الأخرى، التي تمّ تحديدها على أنها نقاط ساخنة محتملة للألماس، أكبر أقمار بلوتو المسمّى "شارون"، وكواكب خارجية غنية بالكربون وجدت على بعد 1200 سنة ضوئية من الأرض تسمى "WASP-12b".

وعندما نقترب أكثر من كوكب الأرض، يعتقد العلماء أن الألماس يهطل على كوكبي زحل والمشتري بانتظام. (العربي) 
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