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تكنولوجيا وعلوم
"أمازون" تبدأ بتسليم البضائع لزبائنها باستخدام الدرونات
Lebanon 24
31-12-2022
|
02:00
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أفادت وسائل إعلام بأن شركة Amazon بدأت بخدمات توصيل البضائع لزبائنها باستخدام الطائرات المسيّرة.
وبحسب المعلومات، فإن Amazon بدأت باختبار خدمتها الجديدة للتوصيل عبر الدرونات في مدينتين صغيرتين في الولايات المتحدة، وستوسع مجال عمل هذه الخدمات لاحقا لتشمل عدة مناطق أميركية.
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من جهتها، أكدت Amazon أن خدمة التوصيل الجديدة يمكن أن يستفيد منها حاليا سكان لوكفورد في كاليفورنيا، وسكان كوليج ستيشن في تكساس، وأن الراغب بالحصول على الخدمة يجب عليه تقديم طلب لينظر فيه أخصائيو الشركة يتأكدوا من إمكانية التوصيل إلى العنوان المطلوب.
ويمكن توصيل البضائع عبر الخدمة الجديدة إلى المنازل التي يوجد بجانبها فسحة صغيرة يمكن للدرون الهبوط فيها، وتشير Amazon إلى أن وزن الطرد الذي يطلبه العميل يجب ألّا يتجاوز الـ 2.5 كلغ.
المصدر:
روسيا اليوم
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