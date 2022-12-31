"إل جي" تكشف عن كاميرا موبايل بقدرات فائقة للتكبير

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كشفت شركة "إل جي" عن مستشعر جديد لكاميرات الهواتف الذكية يقدم مستوى متطوراً من التكبير البصري، بحيث يمكن التحكم في مستوى التكبير حتى 9 مستويات تكبير.بحسب بيان رسمي، تمكنت شركة "إل جي إنوتيك"، التي تعد شركة فرعية تحت شركة "إل جي" الأم، من تطوير مستشعر كاميرا يعتبر هو الأول من نوعه في العالم، يقدم مستوى تكبير بصري متغير، ما يجعله فريداً من نوعه ومختلفاً عن كافة مستشعرات التصوير لكاميرات الهواتف الذكية التي تعتمد فقط على مستوى تكبير بصري ثابت.وأشارت الشركة إلى أن الهواتف الذكية المتوفرة في الأسواق حالياً، كي تتمكن من تقديم ميزة معدل تكبير التصوير المتغير، يكون عليها استخدام مستشعري تصوير بدرجتين مختلفتين من التكبير البصري، لكن مع مستشعر "إل جي" الجديد لن تحتاج الهواتف إلا إلى هذا المستشعر ليحصل المستخدمون على التكبير البصري المتغير.وأوضحت "إل جي إنوتيك" أن مستشعرها الجديد Optical Telephoto Camera Module سيوفر حيزاً كبيراً من مساحة الهاتف الداخلية، إلى جانب ترشيد استهلاك الكاميرا من بطارية الهاتف.وزودت "إل جي إنوتيك" كاميرتها الجديدة بمكون مختص بالتحكم في تحريك العدسة لتغيير البعد البؤري لها خلال التنقل بين مستويات التكبير المختلفة، وذلك لتقديم مستوى فائق من وضوح تفاصيل الصور، حيث تتضمن عدسة "إل جي" الجديدة مسافة طويلة لتتحرك خلالها كي تتمكن من تقديم مستويات التكبير المختلفة بحركة سريعة مع الحفاظ على دقة وضوح الصور.ولتقديم أعلى مستوى من الجودة في التصوير، تأتي الكاميرا الجديدة مزودة بميزة الثبات البصري OIS الذي يدعم انسيابية تصوير مقاطع الفيديو مع مشاهد الحركة واهتزاز يد المستخدم خلال التصوير مع تكبير المشهد.