وافقت شركة "غوغل" الأميركية على سداد 9.5 ملايين دولار، لتسوية دعوى رفعها المدعي العام في ‏واشنطن، كارل راسين، الذي اتهمها في وقت سابق من العام الحالي، بـ"خداع المستخدمين وانتهاك ‏خصوصيتهم".‏

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وكتب راسين في الدعوى القضائية التي رفعها في شهر كانون الثاني: "تقود "غوغل" المستهلكين إلى الاعتقاد بأنهم يتحكمون في ما إذا كانت "غوغل" تجمع المعلومات وتحتفظ بها حول موقعهم، وكيفية استخدام هذه المعلومات، ولكن في واقع الأمر لا يمكن للمستهلكين الذين يستخدمون منتجات "غوغل" منع الشركة من جمع مواقعهم وتخزينها والتربح منها"، وفقا لموقع "إنغادجيت".

كما اتهم كارل راسين شركة "غوغل" باستخدام "الأنماط المظلمة"، وهي اختيارات تتعلق بالتصميم، تهدف إلى خداع المستخدمين للقيام بأعمال لا تفيدهم.

وفي هذا السياق، أوضح راسين أن "غوغل" تطلب بشكل متكرر من مستخدميها تفعيل تتبع الموقع في تطبيقات معينة، بحجة أن بعض الميزات لن تعمل بشكل صحيح لديهم.

وقال راسين إنه وفريقه اكتشفوا أن بيانات الموقع لم تكن ضرورية حتى للتطبيقات المعنية، وأكدوا أن "غوغل" جعلت "من المستحيل على المستخدمين إلغاء الاشتراك في تتبع مواقعهم". (سبوتنيك)