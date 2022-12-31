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تكنولوجيا وعلوم

‏"هواوي" بعد تحقيقها نموا في المبيعات: القيود الأميركية أصبحت الآن طبيعتنا الجديدة

Lebanon 24
31-12-2022 | 14:00
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أكدت شركة "هواوي" الصينية، اليوم الجمعة، أنها خرجت من "وضع الأزمة"، بعد سنوات من تعرضها ‏للقيود الأميركية، التي أعاقت مبيعاتها في الخارج، وذلك بعد تحقيقها ارتفاعا طفيفا في 2022.‏
وأعلنت الشركة عن ارتفاع مبيعاتها بنسبة 7.2 بالمائة، لتصل إلى 27.4 مليار دولار أميركي في الربع الثالث والأخير من العام الحالي، وذلك بعد تحقيقها مصادر دخل جديدة من مجالات مثل السيارات الذكية والخدمات السحابية، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأميركية.
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وأضافت أن مبيعات 2022 بلغت 92 مليار دولار، بزيادة طفيفة عن العام السابق 2021.
 
وقال رئيس مجلس الإدارة الحالي للشركة، إريك شو، في رسالة لمناسبة العام الجديد 2023 إن "القيود الأميركية أصبحت الآن طبيعتنا الجديدة، وسنعود إلى العمل كالمعتاد".
وتابع شو في رسالته أن أعمال شبكة الاتصالات في شركة "هواوي" حافظت على "نمو مطرد"، وأن التراجع في قطاع أجهزتها - الهواتف بشكل أساسي - قد خفت حدته.
وتعهد رئيس مجلس إدارة "هواوي" بالحفاظ على استثماراتها الضخمة في البحث والتطوير خلال 2023، وقال إن أعمالها السحابية تحتاج إلى أن تصبح "الأساس" في دفع عجلة النمو. (سبوتنيك) 
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