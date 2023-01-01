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تكنولوجيا وعلوم

خدمة جديدة من "غوغل فويس".. ما هي؟

Lebanon 24
01-01-2023 | 08:00
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أعلنت "غوغل فويس" عن خدمة جديدة تسهل تصفية مرسلي البريد المزعج.
وأعلنت "غوغل" أن الخدمة ستكشف البريد العشوائي بوضوح، مع علامة تعجب حمراء كبيرة. 
 
ووفقاً للجنة الاتصالات الفيدرالية، يتلقى المستهلكون في الولايات المتحدة ما يقرب من 4 مليارات مكالمة آلية شهرياً، وفقد الأميركيون ما يقرب من 30 مليار دولار، بسبب المكالمات الإحتيالية في 2021.
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وتقول "غوغل" إن الميزة الجديدة مصممة للحماية "من المكالمات المزعجة وعمليات الاحتيال التي قد تكون ضارة".
وستظهر التسمية الجديدة التي تقول "متصل مشتبوه غير مرغوب فيه" على شاشة المكالمات الواردة، و في سجل المكالمات.
وإذا أكد المستخدم أنها المكالمة عشوائية، ستوجه المكالمات من الرقم المعني آلياً إلى البريد الصوتي.
وتستخدم "غوغل" تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد مكالمات البريد العشوائي عبر نظامها لتحديد المتصلين بالبريد العشوائي، حسب "إن غادجيت".
 
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