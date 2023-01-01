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تكنولوجيا وعلوم
خبراء يحذّرون... إحذفوا هذا التطبيق فوراً!
Lebanon 24
01-01-2023
|
11:00
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حذّر خبراء الإنترنت جميع مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل "أندرويد" تحديداً من التحقق من هواتفهم في أسرع وقت ممكن، للتأكد من عدم تثبيت تطبيق "Todo: Day Manager"، شائع الاستخدام، وحثّوا كل من لديه التطبيق على حذفه على الفور.
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والتطبيق المطلوب حذفه يساعد المستخدمين على إدارة مهامهم اليومية، وتذكيرهم بمواعيدها.
وتكمن خطورة التطبيق في أنه يسهل للبرامج الضارة الاستيلاء على المعلومات المصرفية للمستخدمين، بعد أن يقوم بتحميل برنامج ضار بالمصارف يدعى "زينومورف"، بل وحتى الوصول إلى الرسائل القصيرة "SMS" الخاصة بهم.
كما اكتشف الخبراء الأمنيون في شركة "Zscaler ThreatLabz" أنه بمجرد تثبيت التطبيق على الهاتف، يتم تنزيل البرامج الضارة كتطبيق خدمة "غوغل" وهمي من خدمة استضافة الإنترنت "GitHub"، ويبدأ بشكل خفي من خلال مطالبة المستخدمين بتمكين إذن الوصول، وبمجرد منح هذا الإذن، سيضيف نفسه كمسؤول للجهاز ولن يسمح للمستخدمين بتعطيله.
ويوضح الخبراء أنه "إذا كان التطبيق مثبتا في الهاتف ولكن لم يتم منح إذن الوصول إلى البرامج الضارة، فيجب أن يكون المستخدم قادرا على حذف التطبيق دون أي مشاكل، أما إذا تم منح التطبيق حق الوصول، فقد يضطر المستخدم إلى نسخ ملفاته احتياطيا، وإعادة ضبط إعدادات المصنع لهاتفه من أجل التخلص من التطبيق".
المصدر: العربية نت
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