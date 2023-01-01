كل ما تود معرفته عن "آيفون 15" المنتظر في 2023

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هناك الكثير من التوقعات حول ما ستقدمه "آبل" في هواتف "آيفون 15" المنتظرة خلال عام 2023، أبرزها: هل ستستبدل منفذ الشحن (Lightning) بمنفذ (USB-C)، هل ستأتي الهواتف بتصميم جديد كليًا؟ هل ستخفض آبل أسعار هواتفها في عام 2023؟ هل ستطلق عليها اسم (iPhone 15) أم اسم آخر؟بالتأكيد لا أحد من خارج آبل يعرف الإجابات الصحيحة لكل الأسئلة السابقة، لكن ظهرت العديد من التقارير والتسريبات حول ما تخطط له شركة آبل.في ما يلي، أبرز التسريبات وأكثرها مصداقية حتى الآن:- تغيير منفذ الشحن في هواتف آيفون 15:تتعلق أكثر تسريبات رواجًا في هواتف "آيفون 15" حتى الآن باستبدال "آبل" منفذ الشحن (Lightning) بمنفذ USB-C، نظرًا لقرار الاتحاد الأوروبي بإلزام الشركات جميعها بالتبديل إلى منفذ USB-C في شواحن الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية والكاميرات بحلول عام 2024.وتعتبر خطوة استبدال منفذ الشحن (Lightning) بمنفذ USB-C في هواتف آيفون واحدة من أكثر الأشياء التي ينتظرها مستخدمو آيفون، حيث يوفر منفذ (USB-C) تكاملًا أوسع مع الأجهزة، كما يوفر سرعة أكبر في نقل البيانات.- جميع طرز آيفون 15 ستحصل على ميزة (Dynamic Island):قدمت آبل في هاتفي آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس ميزة جديدة تُسمى (Dynamic Island) وهي الميزة التي أتاحت لآبل تغيير تصميم الهاتفين قليلًا، حيث استغنت عن النتوء (Notch) الموجود في الواجهة الأمامية واستبدلته بثقب مستطيل، وضعت فيه الكاميرا الأمامية والمستشعرات الخاصة ببصمة الوجه.وتقوم الميزة الجديدة (الجزيرة الديناميكية Dynamic island) بتنسيق الزاوية العلوية بالهاتفين على شكل حبة تغير حجمها وشكلها لاستيعاب أنواع مختلفة من التنبيهات والإشعارات والتفاعلات، مثل: الموسيقى قيد التشغيل، والمؤقت، والاتجاهات من الخرائط، وغيرها.تشير التسريبات حاليًا إلى أن جميع طرز سلسلة آيفون 15 ستحتوي على هذه الميزة.- تغيير تسمية طرز آيفون:تخطط شركة آبل إلى إحداث تغيير في استراتيجية تسمية طرز هواتف آيفون 15 القادمة، بحيث تستبدل إصدار آيفون 15 برو ماكس باسم جديد يكون آيفون 15 ألترا، بحسب تقرير "بلومبرج".ومن المتوقع أن تستخدم آبل تسمية (ألترا) Ultra في بعض منتجاتها القادمة الأخرى، حيث سبق وطرحت العام الماضي إصدارًا رياضيًا من ساعتها الذكية تحت اسم(Apple Watch Ultra)، كما أن أقوى معالج من آبل يُسمى (M1 Ultra).- استبدال أزرار الصوت والطاقة بأزرار تعمل باللمس:قال المحلل مينج تشي-كو في تغريدة خلال شهر تشرين الاول الماضي أن آبل ستستبدل أزرار الصوت والطاقة في طرز آيفون 15 برو بأخرى تعمل باللمس بدلًا من الأزرار الفعلية الحالية.ويمكن للأزرار التي ستعمل باللمس تحسين مقاومة الماء وتقليل تآكل الجهاز عن طريق الحد من الأجزاء المتحركة، ويتوقع تشي-كو أن ذلك التغيير في تصميم الهاتف سيزيد من الطلب على هواتف آيفون 15.- تحسينات كبيرة في الكاميرا:أشار تقرير من (Nikkei Asia) إلى أن شركة آبل ستعتمد في كاميرا هواتف آيفون 15 على تقنية الاستشعار الجديدة من سوني لتقديم ميزات تصوير أفضل في هواتفها القادمة، حيث إن أحدث تقنيات الاستشعار من سوني ستضاعف مستوى إشارة التشبع تقريبًا في كل بكسل مقارنة بالمستشعرات التقليدية.كما يتوقع المحلل "مينج تشي-كو" أن الطراز الأعلى في سلسلة آيفون 15 سيحصل على عدسة بيريسكوب (periscope)، وهي عدسة تسمح بمستويات تكبير بصري أعلى.كما يتوقع تشي-كو أن يصل الزوم البصري في طراز (iPhone 15 Pro Max) سيصل 6 أضعاف (6x)، في حين يقتصر الزوم البصري في طراز (iPhone 14 Pro Max) على 3 أضعاف (3x) فقط.بينما يحتوي هاتف (Galaxy S22 Ultra) من سامسونج بالفعل على عدسة بيريسكوب تتيح التقريب البصري بمعدل (10 أضعاف) 10x وتقريب رقمي يصل إلى 100x. لذلك يبدو أن العدسة التي ستقدمها آبل ستكون محدودة أكثر مما كان متوقعًا.- خفض سعر بعض طرز هواتف آيفون 15:أشار تقرير من (yeux1122) إلى أن شركة آبل تفكر في خفض سعر بعض طرز آيفون 15، مقارنة بأسعار (iPhone 14)، في حين يبدو قيام آبل بهذه الخطوة أمرًا صعبًا، إلا أن هناك سببًا يدعنا نعتقد أن التقرير قد يكون دقيقًا وهو انخفاض مبيعات الطرز الأساسية من هواتف (iPhone 14) بشكل لم تتوقعه آبل.حيث أشارت التقارير باستمرار إلى طلب أعلى من المتوقع على هاتفي iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، مع انخفاض الطلب على هاتفي iPhone 14، لأن المراجعين حذروا المستخدمين من شراء طراز iPhone 14، لأنه لا يقدم أي شيء جديد عن طراز iPhone 13 الأقدم الذي يمكن شراؤه مباشرة من آبل مع توفير 200 دولار على الأقل.كما نصح المراجعون المستخدمين بتجاهل طراز Pro iPhone 14 الذي لا يقدم أي شيء جديد سوى شاشة أكبر وبطارية أكبر، بينما يمكنهم شراء طراز iPhone 14 Pro Max الذي يضم كل الميزات الجديدة مقابل إنفاق 200 دولار إضافية.ووفقًا لتقرير (yeux1122) على مدونة Naver الكورية، فإن المبيعات المتدنية لطراز iPhone 14 Plus ستدفع آبل إلى استراتيجية تسعير جديدة مع هواتف (iPhone 15) لزيادة مبيعاتها وسط الركود الاقتصادي المتوقع هذا العام.- أداء أفضل وزيادة عمر البطارية:ستعمل هواتف آيفون 15 بمعالج A17 المُصنع بدقة 3 نانومتر الذي بدأت إنتاجه شركة الرقائق التايوانية (TSMC) التي تقول إنه سيقدم أداءً أفضل من معالجات 5 نانومتر، بينما يتطلب استهلاك طاقة أقل بنسبة 35%.- تاريخ الإطلاق:تعقد آبل حدث الإعلان عن هواتف آيفون الجديدة في ايلول من كل عام تقريبًا، لذلك نتوقع أن يظل الجدول الزمني كما هو بالنسبة لهواتف آيفون 15، وعادةً ما تطلق آبل الهواتف الجديدة في السوق بعد ذلك بوقت قصير، تقريبًا يوم الجمعة من الأسبوع الذي يلي الحدث.تقوم آبل في بعض الأحيان بترتيب تواريخ إطلاق طرز معينة من هواتفها، خاصةً عند تقديم تصميم جديد أو حجم جديد. لذلك من المحتمل أن يكون لسلسلة هواتف (iPhone 15) أكثر من تاريخ إطلاق.