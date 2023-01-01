ماذا تفعل إذا تعرض هاتف أندرويد للاختراق؟ اليكم بعض النصائح

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تم تصميم أندرويد ليكون آمناً بطبيعته، ويرجع ذلك أساساً إلى منهج الحماية في العمليات وإدارة الملفات، ومع ذلك، لا تزال هناك طرق لاختراق الجهاز. فماذا تفعل إذا تعرض جهازك للاختراق؟بمجرد إصابة الهاتف أو الجهاز اللوحي ببرامج ضارة، يمكن للقراصنة استخدامها للبحث عن المعلومات الشخصية، وقد يسرقون المعلومات المصرفية وبيانات اعتماد تسجيل الدخول أو يحتفظون ببياناتك للحصول على فدية. ووفقاً لـ غوغل، قد تلاحظ أشياء مثل النوافذ المنبثقة أو التطبيقات غير المتوقعة التي لم تثبتها. وقد يصبح الجهاز بطيئاً أو معطلاً أو يستهلك الكثير من البيانات أو البطارية. وقد تتلقى رسائل غير مرغوب فيها أو إخطارات أو مطالبات ارتباط. إذا لاحظت سلوكاً غريباً مثل هذا، فإليك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتأمينه:افحص تطبيقاتكيجب أن تكون حذراً عند تثبيت ملفات APK لأنها الطريقة الأكثر شيوعاً التي يحصل بها المتسللون على وصول غير مصرح به إلى جهازك. متجر غوغل بلاي ليس محصناً من البرامج الضارة نظراً لأن التطبيقات الضارة تظهر أحياناً على النظام الأساسي، لكن غوغل تزيلها بمجرد الإبلاغ عنها.من ناحية أخرى، لا ينبغي الوثوق تماماً بالتطبيقات التي يتم تحميلها من جهات خارجية أو من المتاجر غير الرسمية. دائماً ما تتعرض لخطر التحميل الجانبي للتطبيقات المعادية إذا كنت تقوم بالتثبيت من مصادر خارج متجر غوغل بلاي، وهذا ينطبق بشكل خاص على التطبيقات المقرصنة أو أي شيء يعد بفتح أو تحسين تطبيقات معينة. إذا لاحظت سلوكاً غير معتاد بعد التحميل الجانبي لأحد التطبيقات، فمن المحتمل أن يكون هذا التطبيق هو المسؤول.توجه إلى الإعدادات> التطبيقات (أو القسم المكافئ بجهازك) لإلغاء تثبيت التطبيقات المشبوهة. يجب عليك أيضًا حذف أي ملفات APK تم اختراقها. يمكن لبعض تطبيقات البرامج الضارة محاولة منع المستخدمين من إلغاء تثبيتها.إذا حدث هذا، فحاول التشغيل الآمن لجهازك. يمكن أن تختلف الخطوات الدقيقة بين الشركات المصنعة، ولكن العديد من طرز أندرويد الحالية يمكن أن تصل إلى الوضع الآمن عن طريق الضغط باستمرار على زر الطاقة ثم النقر لفترة طويلة على أيقونة الطاقة التي تظهر. من الوضع الآمن، ستتمكن من إلغاء تثبيت التطبيق الضار. ستتمكن من إلغاء تثبيت التطبيق الضار.تحديث أندرويدإذا لاحظت وجود مشكلات حتى في الوضع الآمن، فقد يكون جهازك قد تعرض للاختراق باستخدام طريقة أخرى. يمكن للمتسللين أيضاً الاختراق من خلال استغلال الثغرات الأمنية في نظام التشغيل أندرويد. ويجد مطورو غوغل بانتظام ويصلحون التهديدات الأمنية في أندرويد، ولكن حتى يتم اكتشاف هذه العيوب وإصدار تصحيحاتها، لا يوجد الكثير الذي يمكن للمستخدم فعله للدفاع عن نفسه ضدها.تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من أندرويد وتقوم بتشغيل أحدث تصحيحات الأمان من خلال التوجه إلى تطبيق إعدادات جهازك والبحث عن قسم تحديث البرنامج.قم بإجراء فحوصات الأمان أو إعادة التعيينإذا لم تتمكن من تثبيت الثغرة التي اخترقت جهازك وإزالتها يدوياً، فقم بتشغيل متجر غوغل بلاي، وانقر فوق رمز ملف التعريف الخاص بك، ثم Google Play Protect. انقر فوق زر الفحص الأخضر للبحث عن أي تطبيقات قد تكون ضارة. تقوم بعض الشركات المصنعة بتحميل إصدار أندرويد الخاص بهم مسبقاً بحلول الأمان الخاصة بها. أجهزة سامسونغ، على سبيل المثال، تتميز بحماية Samsung Knox والتي يمكنها فحص التهديدات وعزلها.إذا فشل كل شيء آخر، يمكنك دائماً إعادة ضبط إعدادات المصنع لإحباط المتسللين. تؤدي إعادة ضبط المصنع إلى مسح ملفاتك وتفضيلاتك وحساباتك. ويوصي الخبراء بحفظ بيانات اعتماد تسجيل الدخول لحساب (حسابات) غوغلعلى جهازك قبل إعادة التعيين (ستحتاج إليها لتسجيل الدخول مرة أخرى). حاول إجراء نسخ احتياطي للملفات التي يمكنك نسخها احتياطياً، ولكن احذر من نسخ أي ملفات قد يتم اختراقها وقادرة على نشر البرامج الضارة مرة أخرى.1. اذهب إلى الإعدادات وابحث عن قائمة إعادة الضبط هناك.2. اضغط على إعادة تعيين واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.3. سيعيد تشغيل جهازك ويقدم لك إعداداً جديداً.