علماء روس يطورون تكنولوجيا لإطفاء الحريق بواسطة سرب من المسيّرات

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استطاع اختصاصيون في جامعة "أوفا" الروسية للعلوم والتكنولوجيات، تطوير تكنولوجيا إطفاء الحرائق، بما فيه حرائق الغابات، بمساعدة سرب من المسيرات.وأفاد بذلك ناطق باسم مشروع "منصة العمل الجامعي التكنولوجي الفيدرالي"، قائلاً إن "مسيّرات الحرائق المزوّدة بأجهزة إلكترونية حديثة يمكن أن تقلع من سيارة مخصصة لإطفاء الحريق".وقال مؤلف المشروع وطالب الجامعة كيريل أبيزوف: "إن ابتكارنا يقضي بالتنفيذ المستقل لعملية إطفاء الحريق عن طريق إطلاق مسيّرات نحو المنطقة التي نشب فيها الحريق، ما لا يسمح فحسب بتنسيق عمل فريق الإطفاء، بل وباتخاذ إجراءات مستقلة خاصة بإطفاء الحريق في مرحلته الأولية".