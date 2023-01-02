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تكنولوجيا وعلوم

ميزات كثيرة لـ"سناب شات بلس".. ما قيمة الاشتراك بالخدمة؟

Lebanon 24
02-01-2023 | 16:00
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قدّمت شركة "سناب شات" خلال العام الماضي خدمة مدفوعة تُسمى "سناب شات بلس" Snapchat Plus، تُمكّنك من الحصول على ميزات حصرية تعزز تجربتك في استخدام التطبيق، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى الإضافات والميزات الجديدة التجريبية قبل وصولها إلى مستخدمي النسخة المجانية.
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وتبلغ قيمة الاشتراك في هذه الخدمة 3.99 دولارات شهريًا. وقد تختلف أسعار الاشتراك باختلاف البلدان والأجهزة بحسب ما أوضحته شركة "سناب شات" عبر موقعها.


في ما يلي مزايا خدمة "سناب شات بلس":

- إمكانية تتبُّع مسارات الأصدقاء: يمكنك معرفة مكان وجود أصدقائك الذين يشاركون مواقعهم معك خلال 24 ساعة الماضية باستخدام ميزة Ghost Trails. وستظهر لك مسارات الأصدقاء المشتركين في الخدمة الذين يسمحون بظهور مواقعهم لك.

- معرفة الأشخاص الذي قاموا بإعادة مشاهدة القصص الخاصة بك: ستلاحظ وجود رمز لصورة العينين ضمن القصص التي أعاد واحد أو أكثر من الأصدقاء مشاهدتها. ويمكنك أيضًا معرفة عدد الأصدقاء الذين أعادوا مشاهدة القصص التي تنشرها.

- تخصيص رمز تطبيق سناب شات الخاص بك: بصفتك مشتركًا في خدمة سناب شات بلس، يمكنك اختيار مظهر جديد لرمز التطبيق يظهر في الشاشة الرئيسية لهاتفك.

- الحصول على شارة خاصة: يمكنك إضافة شارة خاصة إلى اسمك الظاهر في ملفك الشخصي، وهذا يتيح لأصدقائك معرفة أنك مشترك في خدمة سناب شات بلس.

- تغيير خلفية الصورة الرمزية: يمكنك الاختيار من بين الخلفيات الحصرية المتاحة لمشتركي سناب شاب بلس للصورة الرمزية Bitmoji الخاصة بك، ويمكنك إظهارها في ملفك الشخصي.

- اختيار وقت انتهاء صلاحية ظهور القصص الخاصة بك: عادةً ما تختفي القصص المنشورة في تطبيق سناب شات بعد 24 ساعة من نشرها، ولكن بعد الاشتراك بخدمة سناب شات بلس، سيصبح بإمكانك اختيار وقت انتهاء صلاحية قصصك باستخدام ميزة توقيت القصص (My Story Timer)، بحيث تنتهي بعد ساعة، أو 6 ساعات، أو 12 ساعة، أو 24 ساعة، أو يومين، أو 3 أيام أو أسبوع واحد.

- تخصيص أصوات الإشعارات: يمكنك تعيين صوت إشعار مخصص يظهر عند استقبال رسالة من أصدقاء محددين، أو مجموعات محددة.
المصدر: aitnews
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