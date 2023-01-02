لمستخدمي "آيفون".. هل تواجهون مشكلة في استقبال رسائل من "أندرويد"؟ إليكم الحل

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قد يواجه مستخدمو هواتف "آيفون" مشكلة عدم القدرة على استقبال رسائل نصية من أجهزة "أندرويد" في بعض الأحيان. ويعود ذلك إلى أسباب عدة قد تكون مرتبطة بالإعدادات الخاصة بهاتف "آيفون" أو بوجود عُطل في الشبكة.لإصلاح هذه المشكلة جرّب إحدى الطرق التالية:- تشغيل (وضع الطائرة) Airplane mode:إذا واجهت مشكلة في تلقي الرسائل النصية القصيرة من مستخدمي هواتف "أندرويد" عبر "آيفون"، فتذكر أن هذه الرسائل يمكن أن تصل فقط عبر الشبكة الخلوية وليس شبكة (الواي فاي) WiFi. لذا حاول إيقاف تشغيل شبكة هاتفك وتشغيلها مرة أخرى لحل أي خلل.- تفعيل خاصية تلقي رسائل MMS:إذا كنت تواجه مشكلة في تلقي الرسائل النصية مع الصور أو مقاطع الفيديو المضمنة من مستخدمي "أندرويد" قد تكون خاصية MMS غير مفعّلة في هاتفك.- التحقق من تحديث نظام iOS:من المحتمل أن يؤدي تحديث نظام التشغيل iOS إلى حلّ مشكلة استقبال الرسائل النصية من "أندرويد".- حذف الرسائل النصية القديمة:عندما تكون مساحة تخزين هاتف "آيفون" ممتلئة، قد لا يتمكّن من تخزين المزيد من الرسائل التي يتلقاها. فإذا كنت تحتفظ بالكثير من الرسائل، قم بحذف بعضها لإتاحة المساحة للرسائل الجديدة.- تأكد من أنك لا تحظر رقم مستخدم هاتف "أندرويد":من المُحتمل أنك قمت بحظر رقم هاتف أندرويد، وهذا يفسر سبب عدم تلقيك للرسائل النصية المُرسلة منه.