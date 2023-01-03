خطو بخطوة.. اليكم طرق تفعيل ميزة الحذف التلقائي للرسائل في "تليغرام"

اختتمت الشركة المطورة لتطبيق المراسلة الفورية Telegram عام 2022، بتقديم تحديث جديد للتطبيق يتضمن مجموعة من الميزات الجديدة لمستخدمي نظامي التشغيل أندرويد وiOS.

ويضم التحديث الجديد مجموعة كبيرة من الميزات، منها إمكانية الحصول على حساب تليغرام دون الحاجة إلى شريحة اتصال، وميزة تشويش الصور ومقاطع الفيديو عند إرسالها لتعزيز الخصوصية، وتحسين استهلاك المساحة التخزينية في الهاتف سواء في هواتف آيفون أو أندرويد، وإمكانية تخصيص صورة الملف الشخصي لصديق أو مستخدم آخر، وتزويد محرر الصور في تليغرام بالمزيد من أدوات الكتابة والرسم، بالإضافة إلى حذف الرسائل تلقائيًا لجميع الدردشات، وغيرها.

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ويعتبر تطبيق تليغرام أول تطبيق مراسلة فورية يقدم ميزة المحادثات السرية الذاتية التدمير، حيث يمكن للمستخدمين حذف أي رسائل يرسلونها أو يستقبلونها لكلا الطرفين دون ترك أي أثر وهو عكس تطبيق واتساب الذي يترك إشعارًا بوجود رسالة محذوفة حتى الآن.

كما يمكنك تفعيل مؤقت التدمير الذاتي بحيث تختفي الرسائل والملفات، من جهازك وجهاز الطرف الآخر بعد قراءتها أو فتحها، حيث تُحفظ كافة المحادثات السرية في هاتفك ولا تُرفع إلى خوادم تليغرام، وهذا يعني أنك فقط من يستطيع الوصول إليها في الجهاز الذي أُنشئت منه، وستختفي فور تسجيل الخروج أو حذف التطبيق.