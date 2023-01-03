خطوة مرتقبة... ما التغيير الذي سيشهده "تويتر" هذا الشهر؟

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أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك أن نظام التنقل في "تويتر" سيتغيّر هذا الشهر.وسيسمح النظام الجديد لمستخدمي موقع التدوين المصغر بالتنقل السريع بين التغريدات والموضوعات و"الترندز".وأوضح ماسك أن النظام الجديد سيكون أسرع من النظام الحالي في عملية التنقل، وستكون جانبية وليست طولية، وستتيح التنقل بين الموضوعات الموصى بها للمستخدم وتغريدات الحسابات التي يتابعها و"الترندز" والموضوعات. (سكاي نيوز)