تغريم "تسلا" 2.2 مليون دولار... ما السبب؟

فرضت هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية، غرامة مالية قدرها 2.2 مليون دولار أميركي على شركة "تسلا"، بسبب انتهاكات مزعومة لقانون الإعلان في البلاد.

وذكرت لجنة التجارة العادلة في كوريا الجنوبية، في بيان لها، أن "تسلا" روجت بشكل خاطئ ومبالغ فيه بشأن نطاق القيادة وسرعة الشحن لسياراتها الكهربائية، بالإضافة إلى الوفورات المقدرة في تكاليف الوقود باستخدام سياراتها، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأميركية.

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