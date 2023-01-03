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تكنولوجيا وعلوم

تغريم "تسلا" 2.2 مليون دولار... ما السبب؟

Lebanon 24
03-01-2023 | 14:00
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فرضت هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية، غرامة مالية قدرها 2.2 مليون دولار أميركي على شركة "تسلا"، بسبب انتهاكات مزعومة لقانون الإعلان في البلاد.
وذكرت لجنة التجارة العادلة في كوريا الجنوبية، في بيان لها، أن "تسلا" روجت بشكل خاطئ ومبالغ فيه بشأن نطاق القيادة وسرعة الشحن لسياراتها الكهربائية، بالإضافة إلى الوفورات المقدرة في تكاليف الوقود باستخدام سياراتها، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأميركية. 
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وأشارت اللجنة موضحة أن شركة "تسلا" التي يملكها الملياردير،إيلون ماسك، قامت بتغيير هذا الإعلان عبر موقعها الإلكتروني باللغة الكورية، في شهر شباط الماضي، عندما أجرت هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية تحقيقا، بشأن المعلومات المغلوطة الواردة فيه. (سبوتنيك)
 
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