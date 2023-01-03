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تكنولوجيا وعلوم

كيف تفعلون ميزة الحذف التلقائي للرسائل في "تليغرام"؟

Lebanon 24
03-01-2023 | 23:00
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أطلق تطبيق "تليغرام" ميزة لمساعدة المستخدمين على تعيين مؤقت لحذف الرسائل تلقائيًا في جميع الدردشات الجديدة، وجعل أيضًا من الأسهل إعداد الحذف التلقائي في المجموعات الخاصة الصغيرة، حيث يمكن الآن لأي عضو لديه القدرة على تغيير اسم المجموعة وصورتها تفعيل ميزة الحذف التلقائي للرسائل في المجموعة.
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وإذا فعّلت ميزة الحذف التلقائي الجديدة في التطبيق ستُحذف جميع المحادثات الجديدة تلقائيًا وفقًا للفترة الزمنية التي ضبطتها؛ بغض النظر عمّن بدأ المحادثة، وكذلك الأمر في جميع المجموعات الجديدة التي تقوم بإنشائها. ولكن المحادثات الحالية لن تتأثر.

لتفعيل الميزة يمكنك اتباع الخطوات التالية:
 
انتقل إلى تطبيق تليغرام في هاتفك.
اضغط على قائمة الخيارات التي هي عبارة عن ثلاثة خطوط أفقية في الزاوية العلوية اليسرى.
اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.
اضغط على خيار (الخصوصية والأمان) Privacy and Security.
كيفية تفعيل ميزة الحذف التلقائي للرسائل في تليغرام تحت علامة تبويب (الأمان)، اضغط على خيار (الحذف التلقائي للرسائل) Auto-Delete Messages.
حدد مؤقت التدمير الذاتي للمحادثات من الخيارات المعروضة، كما يمكنك تخصيص المؤقت من خلال الضغط على خيار (ضبط الوقت المخصص) Set Custom Time.

كيفية تفعيل الحذف التلقائي للرسائل في محادثات معينة:
انتقل إلى تطبيق تليغرام في هاتفك.
انتقل إلى المحادثة التي تريد تفعيل ميزة الحذف التلقائي للرسائل فيها.
اضغط على اسم المستلم الذي يظهر في الزاوية العلوية اليسرى، ثم اضغط على أيقونة الخيارات التي هي عبارة عن ثلاث نقاط رأسية (⋮) الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى.
اضغط على خيار (الحذف التلقائي) Auto-Delete، ثم اختر الوقت الذي تريد أن تُحذف الرسائل بعده تلقائيًا. (العربية)

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