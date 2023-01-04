ارتفاع أسعار بطاريات "آيفون" باستثناء هذا الهاتف!

تعتزم شركة "آبل" زيادة رسوم الخدمة لاستبدال بطارية أجهزتها المحمولة التي انتهت مدة الضمان الخاصة بها، وذلك اعتبارًا من شهر آذار المقبل.

وذكر موقع "9to5mac" أن خدمة البطارية خارج الضمان لكل الهواتف التي تصنعها شركة أيفون (باستثناء آيفون 14) سترتفع بمقدار 20 دولارا.

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وعلى سبيل المثال، فإن خدمة استبدال بطارية "آيفون" ستزيد من 69 دولارا إلى 89 دولارا ابتداءً من آذار المقبل.



وجرى استثناء أحدث هواتف شركة "أبل" من الإجراء وهو "آيفون 14"، لأن البطارية الموجودة فيه تكلف حاليا 99 دولارا.



وحاليا تطلب الشركة الأميركية من زبائنها دفع مبلغ 69 دولارا لمنحهم بطاريات للأجيال الجديدة من هواتفها مثل "آيفون 13"، و"آيفون 12"، أما الأجيال القديمة مثل "آيفون 8" فما أقدم فتبلغ التكلفة 49 دولارا.





وستنتهي هذه الأسعار كلها في شباط المقبل، نظرا لأن القرار سيدخل حيز التنفيذ في الأول من آذار المقبل. وحاليا تطلب الشركة الأميركية من زبائنها دفع مبلغ 69 دولارا لمنحهم بطاريات للأجيال الجديدة من هواتفها مثل "آيفون 13"، و"آيفون 12"، أما الأجيال القديمة مثل "آيفون 8" فما أقدم فتبلغ التكلفة 49 دولارا.وستنتهي هذه الأسعار كلها في شباط المقبل، نظرا لأن القرار سيدخل حيز التنفيذ في الأول من آذار المقبل.



ويمكن إجراء عملية استبدال بطارية "أبل" عبر أفرع الشركة المنتشرة في العالم أو عبر الإنترنت والموزعين المعتمدين.



وحتى البديل الذي يقوم على إصلاح البطارية في شركة "أبل" فسترتفع أسعار خدماته في أيضا.



وقبل بضع سنوات، وتحديدا في عام 2018، خفّضت "أبل" من تكلفة استبدال البطارية إلى 29 دولارا، بعد فضيحة التباطؤ التي طالت هواتف "آيفون".



وكان ذلك الأمر جزءا من اعتذار قدمته الشركة عن العطل الذي حدث، لكن سرعان ما عدلت "أبل" من أسعار البطاريات في العام التالي 2019، إذ رفعت الأسعار مجددا إلى 69 دولارا. (سكاي نيوز)