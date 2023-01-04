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تكنولوجيا وعلوم

بهذه التواريخ.. 4 أقمار عملاقة ستظهر في عام 2023!

Lebanon 24
04-01-2023 | 05:00
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سيكون العالم هذا العام على موعد مع 4 أقمار عملاقة، أحدها "القمر الأزرق" (Blue Moon)، الذي لا يتكرر كل عام.
والقمر العملاق هو حدث قمري نادر. فهو مزيج من تأثيرين فلكيين مختلفين، وتحديدا عندما يتزامن قمر جديد أو مكتمل مع "نقطة الحضيض القمري"، وهي أقرب نقطة للقمر إلى الأرض في مداره الشهري.، لن تلمحه سوى بضعة مرات في السنة.
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وعندما يحدث ذلك، تمتلئ السماء بقمر مشرق وكبير، من شأنه أن يبهر أي شخص يحدق به.
 
ويجب أن يقترب القمر من 90 بالمئة من أقرب بعد له من الأرض، ليتم تعريفه رسميا على أنه قمر عملاق.
 
وهذا يعني أن القمر يحتاج إلى الاقتراب من مسافة 224,865 ميلا من الأرض، وأن يكون قمرا مكتملا.
 
 4 أقمار عملاقة

وسيكون العالم على موعد مع 4 أقمار عملاقة خلال عام 2023، وفق ما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية، وذلك في التواريخ التالية:

3 تموز: باك مون
1 آب: ستورغيون مون
30 آب: بلو مون
29 أيلول: هارفست مون


القمر الأزرق

ويصادف أن يكون القمر العملاق يوم 30 آب هو القمر الأزرق، وهو أمر نادر الحدوث.

ويحدث القمر الأزرق عندما تحصل على اكتمال القمر الثاني في شهر تقويمي.
والقمر لا علاقة له باللون الأزرق (كما هو الحال مع الاسم)، لكنه مثير.
يحدث القمر الأزرق (بلو مون) كل سنتين أو 3 سنوات. وفي حالات نادرة، يمكن أن يتكرر القمر الأرق مرتين في السنة الواحدة، مثل عامي 2018 و2037. (سكاي نيوز)
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