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تكنولوجيا وعلوم

أول مسبار قمري كوري جنوبي ينقل صوراً عن الأرض والقمر

Lebanon 24
04-01-2023 | 08:00
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أرسل أول مسبار قمري كوري جنوبي، "دانوري"، صوراً مذهلة بالأبيض والأسود عن سطح القمر والأرض.
وكان المسبار "دانوري"، واسمه مركّب من كلمتي "دال" أي القمر و"نوري" أي الاستفادة، انطلق في شهر آب الماضي من الولايات المتحدة على صاروخ مصنّع من شركة "سبايس إكس"، ودخل مدار القمر في كانون الاول، بعد تمديد رحلته لتوفير الوقود.
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وبحسب المعهد الكوري الجنوبي للبحث الفضائي، فإن هذه الصور التُقطت بين 24 كانون الاول و1 كانون الثاني، من مسافة تقل عن 120 كيلومترا عن سطح القمر.
 
 


وأشار المعهد إلى أن هذه الصور ومقاطع الفيديو "ستُستخدم لاختيار المواقع التي من شأنها أن تشكّل مهبطاً للمركبات المتجهة إلى القمر سنة 2032".
 


ويجري المسبار "دانوري" دورة كاملة حول القمر مرة كل ساعتين، وفق المركز الفضائي.
 
أول مسبار قمري كوري جنوبي ينقل صورا عن الأرض والقمر


وسيباشر المسبار مهمته العلمية الشهر المقبل، وسيضع خلالها خريطة لسطح القمر مع تحليل له، كما سيجري عمليات قياس للقوة المغناطيسية وأشعة غاما.

وسيختبر المسبار أيضا "الإنترنت الفضائي"، وهي تكنولوجيا تجريبية، من خلال نقل صور وفيديوهات موجهة إلى الأرض. (الحرة)
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