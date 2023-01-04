Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بعد 3 سنوات من الحظر... "تويتر" يُعاود السماح بالدعاية السياسية

Lebanon 24
04-01-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1025841-638084479498953955.jpg
Doc-P-1025841-638084479498953955.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن موقع "تويتر" تخفيف الحظر المفروض منذ 3 سنوات على الدعاية السياسية، في أحدث تغيير يجريه إيلون ماسك خلال محاولته زيادة الإيرادات بعد شراء منصة التواصل الاجتماعي العام الماضي.

وقالت الشركة: "نخطط أيضاً لتوسيع الدعاية السياسية التي سنسمح بها في الأسابيع المقبلة".
Advertisement

وحظر تويتر جميع أشكال الدعاية السياسية عام 2019، رداً على تصاعد القلق بشأن المعلومات المضللة التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي. (العربية)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2023-01-04
05:00 | 2023-01-04
02:00 | 2023-01-04
23:00 | 2023-01-03
16:00 | 2023-01-03
14:00 | 2023-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website