بعد 3 سنوات من الحظر... "تويتر" يُعاود السماح بالدعاية السياسية

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أعلن موقع "تويتر" تخفيف الحظر المفروض منذ 3 سنوات على الدعاية السياسية، في أحدث تغيير يجريه إيلون ماسك خلال محاولته زيادة الإيرادات بعد شراء منصة التواصل الاجتماعي العام الماضي.وقالت الشركة: "نخطط أيضاً لتوسيع الدعاية السياسية التي سنسمح بها في الأسابيع المقبلة".وحظر تويتر جميع أشكال الدعاية السياسية عام 2019، رداً على تصاعد القلق بشأن المعلومات المضللة التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي. (العربية)