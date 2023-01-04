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تكنولوجيا وعلوم
"غوغل كروم" سيتوقف عن العمل بشكل نهائي في الملايين من أجهزة الكمبيوتر.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
04-01-2023
|
16:00
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سيحتاج أصحاب الأعمال والموظفون، الذين ما زالوا يستخدمون متصفح "كروم" من "غوغل" على إصدار أقدم من "ويندوز"، إلى الانتقال إلى الإصدار الأحدث.
وهذا بسبب عزم "غوغل" إيقاف الدعم الفني والأمني للمتصفح الذي يعمل على "ويندوز 7" (Windows 7) الأسبوع المقبل.
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وقالت الشركة إن أجهزة الكمبيوتر، التي تعمل على نظام التشغيل ويندوز القديم لن تحصل على تحديثات بعد 10 كانون الثاني.
ويوضح مدير دعم "كروم" في "غوغل": "Chrome 109 هو الإصدار الأخير من كروم الذي سيدعم ويندوز 7 وويندوز 8 و8.1 (Windows 8 / 8.1). وإصدار . Chrome 110 (المقرر مبدئيا إطلاقه في 7 فبراير 2023) هو الإصدار الأول من كروم، الذي يتطلبه ويندوز 10 أو إصدارا أحدث".
وتابع: "ستحتاج إلى التأكد من أن جهازك يعمل بنظام ويندوز 10 أو إصدار أحدث لمواصلة تلقي إصدارات كروم المستقبلية". (روسيا اليوم)
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