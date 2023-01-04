مركبة Danuri تكشف عن مناظر خلابة للأرض والقمر!

قال مركز الفضاء الوطني الكوري الجنوبي إن المركبة المدارية القمرية الأولى في كوريا الجنوبية، Danuri، أرسلت صورا بالأبيض والأسود لسطح القمر والأرض.

South Korea's space agency on Tuesday released photos from its first-ever lunar orbiter, named Danuri, which entered the Moon's orbit last month after an August 2022 blastoff from the United Stateshttps://t.co/WJXRiIO6Zu — AFP News Agency (@AFP) January 3, 2023 Advertisement

وقال المعهد الكوري لأبحاث الفضاء (KARI) في بيان إن صوره - التي التقطت بين 24 كانون الأول و1 كانون الثاني - تظهر سطح القمر والأرض، وتم التقاطها من على بعد أقل من 120 كيلومترا (75 ميلا) فوق القمر.

وأضاف أن الصور ومقاطع الفيديو "ستستخدم لتحديد المواقع المحتملة للهبوط على سطح القمر في عام 2032".

وسيبدأ المسبار مهمته العلمية الشهر المقبل، والتي تشمل رسم خرائط وتحليل التضاريس القمرية، وقياس القوة المغناطيسية وأشعة غاما.



كما سيختبر تقنية "إنترنت الفضاء" التجريبية عن طريق إرسال الصور ومقاطع الفيديو إلى الأرض. (روسيا اليوم)