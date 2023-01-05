Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أقمار اصطناعية ترصد "كارثة مناخية" في أوروبا (صورة)

Lebanon 24
05-01-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1025998-638085003860046062.jpg
Doc-P-1025998-638085003860046062.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت صور التقطتها أقمار اصطناعية عن "كارثة مناخية" في جميع أنحاء أوروبا، حيث اختفى اللون الأبيض تقريبا من قمم الجبال والتلال المفترض أن تكون مغطاة بالجليد في شهر كانون الثاني من كل عام.
وأدت موجة الاحترار التي يشهدها العالم إلى ذوبان الجليد فوق مرتفعات أوروبا، مما ينذر بآثار بيئية مدمرة ويؤدى أيضا إلى خيبة أمل كبيرة لدى منتجعات التزلج والسياح الذين يأملون في قضاء عطلة شتوية والاستمتاع بالطبيعة، أو ممارسة رياضتهم المفضلة.
Advertisement

وبدلا من اللون الأبيض الناصع، رصدت الصور بقعا بنية من الصخور والأوحال.
 



ماذا يحدث؟

شهدت أوروبا موجة هواء دافئة قادمة من الجنوب، مما أدى إلى تفاقم مظاهر الاحتباس الحراري.
وتحدثت وكالات أرصاد جوية عن درجات حرارة "قياسية" سجلت في أوروبا مطلع العام الجاري. ففي ديلمونت شمالي سويسرا على سبيل المثال، رصدت درجة حرارة قياسية في الأول من يناير بلغت 18.1 مئوية، بزيادة درجتين ونصف عن الرقم القياسي السابق. وفي وارسو عاصمة بولندا، سجلت درجة حرارة 18.9 مئوية في أول أيام العام الجديد أيضا، بزيادة 4 درجات عن الرقم القياسي السابق.

وقالت الرئيسة التنفيذية للجمعية الملكية للأرصاد الجوية في بريطانيا ليز بنتلي، إن "هناك 8 دول في أنحاء أوروبا حطمت رقمها القياسي لدرجات الحرارة في كانون الثاني".
 
وأضافت في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية: "في بولندا حطم آخر رقم قياسي بأربع درجات. وهذا فارق ضخم".

وتأتي درجات الحرارة المرتفعة في شتاء أوروبا بعد صيف غير مسبوق بأنحاء القارة، من حيث سخونة الجو.


ولفتت بنتلي الى أن "تداعيات الحرارة المرتفعة في الشتاء مختلفة تماما عن الصيف".
وأوضحت أنه "في أشهر الصيف ستؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة كبيرة في معدل الوفيات، لكن في الشتاء ترتبط التأثيرات بشكل أكبر بنقص المياه والجفاف واختفاء الأنهار الجليدية"، فضلا عن تراجع صناعة التزلج التي تدرج دخلا كبيرا على المنتجعات الشتوية. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2023-01-05
05:00 | 2023-01-05
23:00 | 2023-01-04
16:00 | 2023-01-04
14:00 | 2023-01-04
11:00 | 2023-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website