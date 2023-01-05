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تكنولوجيا وعلوم

العالم يشهد أول بدر في العام الجديد وأول قمر مكتمل بعد الانقلاب الشتوي في هذا الموعد

Lebanon 24
05-01-2023 | 08:00
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يبلغ أول بدر في العام 2023 ذروة اكتماله مساء الجمعة 6 كانون الثاني حيث سيدرك أبعد نقطة له عن الأرض في مداره.

ولأنه مسار القمر حول كوكبنا بيضاوي الشكل، فإنه في أقرب نهج له، ويسمى نقطة الحضيض، يقع على بعد 225291 ميلا (362570 كم). وفي أبعد مسافة، والتي تسمى الأوج، يبعد القمر عنا 251910 ميلا (405410 كم).
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ولا يتزامن الحضيض والأوج دائما مع اكتمال القمر، ولكن عندما يحدث ذلك، فإنه ينتج حدثين يُعرفان باسم "القمر العملاق" (عندما يكون القمر في الحضيض) و"البدر الصغير" (عندما يكون للقمر في الأوج).

ووفقا لجمعية أبحاث الفضاء الجامعية (USRA)، فإن الأقمار العملاقة تظهر أكبر حجما بنسبة 14.5% وأكثر سطوعا بنسبة 25% في السماء من البدر الصغير. 
 
ويشار إلى أن اكتمال القمر في 6 كانون الثاني، هو أول بدر العام الجديد، وأول قمر مكتمل بعد الانقلاب الشتوي. وسيكون مرئيا نهاية هذا الأسبوع في سماء الليل.

ويحمل بدر ينار اسم "قمر الذئب" والذي يُعتقد أنه يشير إلى حقيقة أن الذئاب تنشط عادة في هذا الوقت من العام. ولا يوجد إجماع شامل، لكن العديد من المصادر تقول إن البدر أخذ اسمه من عواء الذئاب الجائعة.

ويُعتقد أن أسماء الأقمار الكاملة تأتي من مزيج من أسماء الأشهر الأميركية الأصلية والأنجلو ساكسونية والألمانية.

وسيبلغ القمر أقصى درجاته في الساعة 11:07 مساء بتوقيت غرينتش في 6 كانون الثاني.

وتحدث الأقمار الكاملة عندما تتحاذى الشمس والأرض والقمر بحيث تضيء أشعة الشمس الجانب المواجه للأرض بالكامل من القمر.


ويبقى القمر فوق ظل الأرض أو تحته قليلا، ما يتيح هذه الإضاءة. وفي المناسبات التي يمر فيها البدر عبر جزء من ظل الأرض أو كل ظل الأرض، فإنه يخلق خسوفا للقمر.

ويُعرف القمر الكامل التالي باسم "قمر الثلج"، وسيحدث والذي سيحدث يوم الأحد 5 شباط 2023. (روسيا اليوم)
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