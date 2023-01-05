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تكنولوجيا وعلوم

بشرى لمن يعانون الأرق... عصابة رأس تحفز "نوما سريعا"

Lebanon 24
05-01-2023 | 16:00
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قال أستاذ سابق في جامعة أوكسفورد البريطانية، إنه طور عصابة قابلة للارتداء على الرأس، من أجل التخفيف عمن يعانون الأرق، حتى يصبحوا أكثر قدرة على الاستغراق في نوم عميق، فيما جرى تحديد سعر للمُنتج بمئات الدولارات.
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وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن عصابة الرأس التي تحمل اسم "فرينز" تزيد شعور الفرد بالنُعاس، فيغمض عينيه بشكل أسرع.

وأجرت شركة "إريبل" دراسة شملت عينة من ألف شخص، فوجدت أن العصابة ساعدتهم على أن يناموا أسرع بـ19 دقيقة، مقارنة بما كانوا عليه في وقت سابق.

وجرى تزويد هذه العصابة بمستشعرات حتى تستطيع مواكبة إشارات الدماغ وتحركات تقاسيم الوجه، لمعرفة الطريقة التي تتفاعل بها مع بعض الأصوات.

وتضم العصابة التي تُلف على الرأس، مكتبة مهمة من المحتويات التي تبين سريريا أنها مفيدة حتى يدخل الفرد في نوم عميق مثل ما يعرف بـ"العلاجات المعرفية السلوكية" و"الضوضاء المهدئة". (سكاي نيوز)

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