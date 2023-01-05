تغريم "فيسبوك" 414 مليون دولار.. ما السبب؟

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تعرضت الشركة الأم لفيسبوك، "ميتا بلاتفورمز"، لغرامات بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 400 مليون دولار، حيث خلص المنظم للخصوصية الأيرلندي إلى أن ممارسات الإعلان والتعامل مع البيانات في الشركة تنتهك قوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.وأوضحت لجنة حماية البيانات الأيرلندية "DPC"، أنه يجب إلزام "ميتا" بدفع غرامتين، الأولى بقيمة 210 مليون يورو (222.5 مليون دولار) بسبب انتهاكات اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، فيما تبلغ قيمة الغرامة الثانية 180 مليون يورو المتعلقة بانتهاكات نفس القانون من قبل تطبيق "إنستغرام" التابع للشركة.وتبلغ الغرامات مجتمعة 390 مليون يورو (414 مليون دولار)، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".وتمثل الغرامات ختاما لتحقيقين مطولين في ممارسات "ميتا" من قبل المنظم الأيرلندي، والذي تم انتقاده بسبب التأخير في العملية، إذ تم فتح التحقيق في القضية خلال أيار 2018.وتفرض اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) متطلبات صارمة على الشركات في ما يتعلق بمعالجة معلومات الأشخاص.وبموجب القانون، فإن الشركات التي تتعارض مع القواعد تخاطر بمواجهة عقوبات تصل إلى 4% من الإيرادات السنوية العالمية. (العربية)