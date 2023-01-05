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تكنولوجيا وعلوم

خاتم ذكي خصيصاً للنساء.. يساعد في تخطي المزاج السيئ

Lebanon 24
05-01-2023 | 16:04
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أنتجت شركة تقنية أميركية، أول خاتم ذكي مصمم خصيصاً للنساء، يخبرهن كيف يخرجن من مزاجهن السيئ، إضافة إلى العديد من الميزات الأخرى.
 
الخاتم الذكي "إيفي" هو أول خاتم ذكي مصمم خصيصاً للنساء، يخبر النساء حول كيفية الخروج من الحالة المزاجية السيئة، ويتتبع الإباضة لدى المستخدمات، وحالة الدورة الشهيرة وأنماط النوم إلى جانب مراقبة معدل ضربات القلب ومعدل التنفس ودرجة حرارة الجلد، والإحصاءات الحيوية الأخرى في محاولة لمساعدتها على تعلم كيفية الشعور بأفضل الأحاسيس.
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وتدعي الشركة المنتجة "مونوفا هليث" أن هذا الخاتم قادر على استخدام البيانات البيومترية التي تشير أيضاً إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الدم. 


وبدلاً من توفير البيانات في الرسوم البيانية والمخططات المعقدة، سيتم تبسيط النتائج إلى رؤى قابلة للتنفيذ للمستخدمات.
المصدر: 24.ae

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

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