"غوغل" تنتقد "آبل" عبر لوحة إعلانية عملاقة في لاس فيغاس

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وجهت شركة غوغل نقداً مباشراً جديداً تجاه شركة أبل عبر لوحة إعلانية عملاقة في لاس فيغاس، تنتقد خلالها تجاهل أبل الكامل لتبني واستخدام معيار الرسائل النصية الذكي RCS داخل خدمتها iMessage بحيث يسهل تواصل مستخدمي هواتف آيفون مع مستخدمي أندرويد.وبحسب مقطع مصور للوحة الإعلانية نُشر على تيك توك، فإن الرسالة الإعلانية تأتي لتقول بأنه يجب على مستخدمي آيفون مساعدة أبل على فهم رسالة أندرويد بأن عليها تبني المعيار الجديد للرسائل النصية وتتخلى عن التقنية العتيقة SMS.يُذكر أن الإعلان الترويجي الجديد يعد حلقة جديدة من حملة أطلقتها "غوغل" في آب الماضي تحت وسم #GetTheMessage، كما أطلقت الشركة الأميركية، العام الماضي، موقعاً إلكترونياً كاملاً، يستعرض أهم المزايا التي يقدمها معيار الرسائل المتطور RCS، وهو اختصار Rich Communitcation Services، وذلك يتضمن دعم تبادل وتشغيل وعرض الصور والفيديوهات عالية الدقة وكذلك تبادل المقاطع الصوتية وإمكانية تبادل الملفات ذات الأحجام الكبيرة، مع تقديم مستوى أعلى من التشفير وتبادل الوجوه التعبيرية بسهولة.يُذكر أن العديد من المسؤولين في جوجل قد انتقدوا أبل وتجاهلها الكامل لجهودها لتعميم وتوسيع انتشار تطبيق معيار الرسائل الجديد RCS بشكل أوسع، متهمة أبل بأنها تتجنب استخدامه في خدمتها iMessage بحيث تكون ميزة بيعية قوية لهواتف آيفون، كي تظل قادرة على حصر المستخدمين داخل بيئة أجهزتها المغلقة دون السماح لهم بتسهيل حصولهم على فرصة أفضل للتواصل مع مستخدمي أندرويد.كما أكدت العديد من التقارير أن اللون الأخضر للرسائل النصية المرسلة من جانب مستخدمي أندرويد في مجموعات الدردشة المشترك فيها مستخدمي آيفون، تضع المراهقين وصغار السن تحت ضغط نفسي حيث يشعرون بالوصمة الاجتماعية بين زملائهم وأصدقائهم، مما دفع عدداً كبيراً منهم للتحول إلى استخدام آيفون ليشعروا بالراحة، وفقاً لتقرير نشرته "وول ستريت جورنال" مطلع العام الماضي.كذلك اعتبرت دراسة نشرت مؤخراً، أن أبل تتعمد جعل درجة اللون الأخضر التي تظهر بها الرسائل المرسلة من أندرويد إلى هواتف آيفون "غير مريحة للعين عند القراءة"، للضغط بشكل أكبر على مستخدمي آيفون ليفضلوا التواصل مع أقرانهم من مستخدمي آيفون على التواصل مع مستخدمي أندرويد.