افتتاح برنامج ACIE لتسريع الأعمال في مجال التّكنولوجيا الصّحيّة في جامعة الكسليك

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افتتحت شركة الاستثمار العالميّة ومسرعة المشاريع النّاشئة، جنريتر (Gener8tor)، بالتّعاون مع مركز آشر للابتكار وريادة الأعمال (Asher Center for Innovation and Entrepreneurship - ACIE) في جامعة الرّوح القدس – الكسليك، برنامج ACIE لتسريع الأعمال في مجال التّكنولوجيا الصّحيّة (ACIE HealthTech Accelerator) بهدف دعم الشّركات النّاشئة في لبنان.يتوجّه هذا البرنامج، غير القائم على المشاركة السّهميّة، إلى شركات لبنانيّة في مراحل مبكرة، متخصّصة في مجالات التّكنولوجيا الصّحيّة، الحيويّة، والغذائيّة. ويقدّم تدريبات إرشاديّة لمؤسّسي هذه الشّركات النّاشئة، مجّانًا، على مدّة خمسة أسابيع. فيتيح المجال لهم للتّعرّف إلى شبكة من الموجّهين، العملاء، والمستثمرين في الولايات المتّحدة الأميركيّة، بهدف وضع أعمالهم على مسار وثيق يمكّنهم من المشاركة في برامج تسريع لاحقة، قائمة على حقوق الملكيّة وفرص الاستثمار.ومن خلال هذا البرنامج، يسعى مركز آشر للابتكار وريادة الأعمال (ACIE) مع جنريتر (Gener8tor) إلى خلق فرص عمل وتنمية التّنوّع الاقتصاديّ في لبنان. وفيما يتوّجب على المركز اختيار الشّركات النّاشئة المناسبة للمشاركة في هذا البرنامج، على صعيد وطنيّ في لبنان، تؤكّد مديرة المركز، نانسي صليبا، أنّ التّعاون مع شركة جنريتر (Gener8tor) لإنجاز "البرنامج الأوّل من نوعه في لبنان لتسريع الشركات الناشئة في مجال التّكنولوجيا الصّحيّة، هو شعاع أمل، يستهدف حاجة ملحّة، حان الوقت لتلبيتها، إذ يتيح برنامج جنريتر (Gener8tor)، فرصة إنشاء مشاريع فعّالة ومستدامة ماليًّا للشّركات النّاشئة، فيصبح بإمكانها إثبات وجودها في أسواق الولايات المتّحدة الأميركيّة".أما نائبة رئيس ج بيتا (gBETA) في جنريتر (Gener8tor) لورين يوشر فأكدت: "يسرّنا التّعاون مع مركز آشر للابتكار وريادة الأعمال (ACIE) لإحياء هذا البرنامج الّذي يعزّز الصّناعات الممكّنة بالتّكنولوجيا في لبنان. لقد لاحظنا التّأثير الاقتصاديّ المذهل الّذي يضفيه برنامج تسريع الأعمال في مجال التّكنولوجيا الصّحيّة في أجزاء العالم المتعدّدة، ونحن متحمّسون لتحقيق التأثير نفسه في لبنان".وتجدر الإشارة إلى أن تطبيقات التّقديم إلى برنامج ACIE لتسريع الأعمال في مجال التّكنولوجيا الصّحيّة (ACIE HealthTech Accelerator) للشّركات النّاشئة، تفتح يوم الاثنين 2 كانون الثّاني 2023، عبر هذا الرّابط: https://www.gener8tor.com/gbeta/acie-healthtech-accelerator. كما سيعقد ويبينار (Webinar) أو ندوة الكترونيّة في كانون الثّاني 2023 للرّاغبين بمعرفة المزيد عن هذا البرنامج الّذي سينطلق في شباط 2023.ويمكن لمؤسّسي الشّركات في مراحل مبكرة، زيارة موقع جنريتر (Gener8tor) الالكتروني، عبر هذا الرّابط: https://www.gener8tor.com/، لمعرفة المزيد عن برمجات ج بيتا (gBETA) ومواردها أو للتّعرف إلى برامج جنريتر (Gener8tor) المستقبليّة.