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صحة

جهاز يكشف سبب بكاء أطفالكم في 10 ثوان فقط... ما هو؟

Lebanon 24
06-01-2023 | 16:00
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يساعد جهاز Qbear الجديد، الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، في الإجابة على سؤال الآباء الجدد - لماذا يبكي طفلي؟.

و Qbear عبارة عن جهاز دائري مغطى بالسيليكون مع برنامج يحلل البكاء لتحديد ما إذا كان الطفل جائعا أو متعبا أو يحتاج إلى الراحة أو لديه حفاض متسخ ويتم ذلك في 10 ثوان فقط بدقة 95٪.
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ويتلقى الآباء إشعارات بشأن ضوضاء أطفالهم من خلال تطبيق مصاحب، الذي يعرض أيضا تحديثات حول مستوى راحة أطفالهم ودرجة حرارة الغرفة.

ويتم عرض جهاز Qbear حاليا في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس، حيث يعرض أحدث المنتجات والتقنيات في صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية. (روسيا اليوم)


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