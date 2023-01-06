16
o
بيروت
17
o
طرابلس
6
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
6
o
بشري
16
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
جهاز يكشف سبب بكاء أطفالكم في 10 ثوان فقط... ما هو؟
Lebanon 24
06-01-2023
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يساعد جهاز Qbear الجديد، الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، في الإجابة على سؤال الآباء الجدد - لماذا يبكي طفلي؟.
و Qbear عبارة عن جهاز دائري مغطى بالسيليكون مع برنامج يحلل البكاء لتحديد ما إذا كان الطفل جائعا أو متعبا أو يحتاج إلى الراحة أو لديه حفاض متسخ ويتم ذلك في 10 ثوان فقط بدقة 95٪.
Advertisement
ويتلقى الآباء إشعارات بشأن ضوضاء أطفالهم من خلال تطبيق مصاحب، الذي يعرض أيضا تحديثات حول مستوى راحة أطفالهم ودرجة حرارة الغرفة.
ويتم عرض جهاز Qbear حاليا في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس، حيث يعرض أحدث المنتجات والتقنيات في صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية. (روسيا اليوم)
صحة
تكنولوجيا وعلوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
المأساة تهزّ جورج وسوف.. نجله وديع يُفارق الحياة!
Lebanon 24
المأساة تهزّ جورج وسوف.. نجله وديع يُفارق الحياة!
16:10 | 2023-01-06
06/01/2023 04:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات.. ماذا جرى في محيط الضّاحية؟
Lebanon 24
قبل ساعات.. ماذا جرى في محيط الضّاحية؟
04:59 | 2023-01-06
06/01/2023 04:59:59
Lebanon 24
Lebanon 24
دخل في غيبوبة... إبن جورج وسوف في المستشفى وحالته حرجة
Lebanon 24
دخل في غيبوبة... إبن جورج وسوف في المستشفى وحالته حرجة
04:09 | 2023-01-06
06/01/2023 04:09:21
Lebanon 24
Lebanon 24
المغنية تدخل القفص
Lebanon 24
المغنية تدخل القفص
05:15 | 2023-01-06
06/01/2023 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع إضافيّ بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع إضافيّ بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2023-01-06
06/01/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
14:00 | 2023-01-06
"بي إم دبليو" تكشف عن سيارة يمكنها تغيير ألوانها!
11:00 | 2023-01-06
وفاة رائد فضاء أبولو 7 عن عمر يناهز 90 عاما
10:00 | 2023-01-06
"كارثة" تهدد الأرض.. هذا ما سيحدث بحلول 2100
08:00 | 2023-01-06
"غوغل" تنتقد "آبل" عبر لوحة إعلانية عملاقة في لاس فيغاس
06:50 | 2023-01-06
جلسة غريبة... أوّل محامي "روبوت" سيُدافع عن متّهم في هذا التاريخ!
05:00 | 2023-01-06
ضربة لأرباح "سامسونغ".. هذا ما كشفته الشركة
فيديو
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
07/01/2023 01:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
03:00 | 2023-01-04
07/01/2023 01:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: "التيار" افتعل السجال حول سلفة الكهرباء والحكومة ستجتمع عند الحاجة
Lebanon 24
الجميّل: "التيار" افتعل السجال حول سلفة الكهرباء والحكومة ستجتمع عند الحاجة
04:32 | 2023-01-03
07/01/2023 01:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact