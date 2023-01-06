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تكنولوجيا وعلوم

وفاة رائد فضاء أبولو 7 عن عمر يناهز 90 عاما

Lebanon 24
06-01-2023 | 11:00
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توفي رائد الفضاء الأميركي والتر كننغهام، الذي شارك في مهمة أبولو 7 التابعة لناسا عام 1968، عن عمر يناهز 90 عاما.

وإلى جانب والتر إم شيرا، ودون إف إيزيل، كان كننغهام عضوا في مهمة أبولو 7، التي أصبحت أول رحلة فضائية مأهولة تابعة لناسا بعد وفاة رواد فضاء أبولو 1 الثلاثة في حريق على منصة الإطلاق في عام 1967.
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ودارت مهمة أبولو 7 مرات حول الأرض لمدة 11 يوما بين 11 و22 تشرين الاول 1968، وكان هدفها اختبار القدرة على الالتحام والالتقاء في الفضاء. وكان عمل كننغهام على الطاقم هو طيار المركبة القمرية. (روسيا اليوم)

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