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تكنولوجيا وعلوم

هل يعيد الذكاء الاصطناعي هندسة أنظمة تشغيل ويندوز؟

Lebanon 24
06-01-2023 | 23:00
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قال مدير منتجات مايكروسوفت ويندز وأجهزة مايكروسوفت، بانوس باناي، إن الذكاء الاصطناعي سيعيد "اختراع كيف نفعل كل شيء على نظام تشغيل ويندوز".

ولم يكشف باناي التفاصيل حول العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وويندوز، لكنه ذكر أنه قد يمكنك إجراء تواصل بصري مع كاميرا الويب الخاصة بجهاز الحاسوب، وتحديد أشخاص معينيين أثناء مكالمة جماعية وكل ذلك باستهلاك أقل لبطارية الجهاز وذلك من خلال "ويندوز ستوديو أفييكت". (الحرة)
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