جلسة غريبة... أوّل محامي "روبوت" سيُدافع عن متّهم في هذا التاريخ!

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سيرافع أول محامي روبوت مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي في العالم في المحكمة الشهر القادم، مدافعا عن متهم بارتكاب مخالفة مرورية.وحسبما ذكرت شركة DoNotPay، التي طورت "المحامي الروبوت" فإنه سيعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي بحيث يستمع لادعاء المحكمة، ويخبر المدعى عليه بما يجب قوله من خلال سماعات.وستعقد هذه الجلسة الغريبة في شهر سباط المقبل، إلا أن صانعي الروبوت لم يكشفوا عن مكان انعقاد المحاكمة.وحسبما قالت مجلة "نيو ساينتست" العلمية، فإن المدعى عليه سينفذ كل توجيهات الروبوت مهما كانت، مع تحمّل مطوري الروبوت لأي خسائر قد يتعرض لها المتهم. (سكاي نيوز)