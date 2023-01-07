Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

انفجار بركاني هائل امتد لأشهر في قمر المشتري "آيو" (فيديو)

Lebanon 24
07-01-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1026586-638086760630879401.jpg
Doc-P-1026586-638086760630879401.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف العالم الفيزيائي جيف مورغنثالر أن قمر المشتري "آيو"، وهو أكثر الأجسام نشاطا جيولوجيا في النظام الشمسي، شهد العام الماضي انفجارا بركانيا محطما للأرقام القياسية.
ويراقب مورغنثالر من معهد علوم الكواكب (PSI) النشاط البركاني على آيو كل عام منذ عام 2017. وقال إن قمر المشتري يظهر نوعا من الانفجار كل عام، ولكن تم تسجيل أكبر الانفجارات حتى الآن في خريف عام 2022.
Advertisement


واستخدم الفيزيائي في دراسته بيانات من مرصد الإدخال / الإخراج (IoIO) التابع لمعهد علوم الكواكب، والذي يقع بالقرب من بينسون، بولاية أريزونا.
ويستخدم المرصد ما يسمى بتقنية "كوروناغرافيك"، حيث يتم تعتيم الضوء الساطع من كوكب المشتري بحيث يمكن تصوير الغازات الباهتة بالقرب من الغاز العملاق.

وسمح هذا برصد سطوع الغازات في سحابة أو "سديم" حول كوكب المشتري، والذي بدأ بين تموز وايلول 2022 وانتهى الشهر الماضي فقط.


ومع ذلك، فإن الكبريت المتأين - الذي يشكل هيكلا دائريا على شكل دونات يحيط بالمشتري يعرف باسم "أحياد بلازما آيو" (سحابة حلقية أو نتوءات مستديرة من الغاز أو البلازما) - لم يكن ساطعا في الانفجار الأخير الذي كان عليه في السنوات السابقة.
 



وقال الدكتور مورغنثالر: "قد يخبرنا هذا شيئا عن تكوين النشاط البركاني، الذي ينتج عنه الانفجار. أو يمكن أن يخبرنا أن السحابة الحلقية تكون أكثر كفاءة في تخليص نفسها من المواد عندما يتم إلقاء المزيد من المواد فيها".
 
وكشف الفيزيائي أن الملاحظات لها آثار عميقة على مركبة "جونو" التابعة لوكالة ناسا، والتي تدور حول المشتري منذ عام 2016.

وطارت مركبة "جونو" متجاوزة "أوروبا" وتقترب حاليا ببطء من "آيو" لتحلق بالقرب منه في نهاية هذا العام.

وأضاف الدكتور مورغنثالر: "قد تكون قياسات "جونو" قادرة على إخبارنا ما إذا كان هذا الانفجار البركاني له تركيبة مختلفة عن سابقاته". (روسيا اليوم)

تكنولوجيا وعلوم

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:08 | 2023-01-07
05:00 | 2023-01-07
23:00 | 2023-01-06
16:00 | 2023-01-06
14:00 | 2023-01-06
11:00 | 2023-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website