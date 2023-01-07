انفجار بركاني هائل امتد لأشهر في قمر المشتري "آيو" (فيديو)

كشف العالم الفيزيائي جيف مورغنثالر أن قمر المشتري "آيو"، وهو أكثر الأجسام نشاطا جيولوجيا في النظام الشمسي، شهد العام الماضي انفجارا بركانيا محطما للأرقام القياسية.



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واستخدم الفيزيائي في دراسته بيانات من مرصد الإدخال / الإخراج (IoIO) التابع لمعهد علوم الكواكب، والذي يقع بالقرب من بينسون، بولاية أريزونا. ويراقب مورغنثالر من معهد علوم الكواكب (PSI) النشاط البركاني على آيو كل عام منذ عام 2017. وقال إن قمر المشتري يظهر نوعا من الانفجار كل عام، ولكن تم تسجيل أكبر الانفجارات حتى الآن في خريف عام 2022.واستخدم الفيزيائي في دراسته بيانات من مرصد الإدخال / الإخراج (IoIO) التابع لمعهد علوم الكواكب، والذي يقع بالقرب من بينسون، بولاية أريزونا.





وسمح هذا برصد سطوع الغازات في سحابة أو "سديم" حول كوكب المشتري، والذي بدأ بين تموز وايلول 2022 وانتهى الشهر الماضي فقط.





ومع ذلك، فإن الكبريت المتأين - الذي يشكل هيكلا دائريا على شكل دونات يحيط بالمشتري يعرف باسم "أحياد بلازما آيو" (سحابة حلقية أو نتوءات مستديرة من الغاز أو البلازما) - لم يكن ساطعا في الانفجار الأخير الذي كان عليه في السنوات السابقة. ويستخدم المرصد ما يسمى بتقنية "كوروناغرافيك"، حيث يتم تعتيم الضوء الساطع من كوكب المشتري بحيث يمكن تصوير الغازات الباهتة بالقرب من الغاز العملاق.وسمح هذا برصد سطوع الغازات في سحابة أو "سديم" حول كوكب المشتري، والذي بدأ بين تموز وايلول 2022 وانتهى الشهر الماضي فقط.ومع ذلك، فإن الكبريت المتأين - الذي يشكل هيكلا دائريا على شكل دونات يحيط بالمشتري يعرف باسم "أحياد بلازما آيو" (سحابة حلقية أو نتوءات مستديرة من الغاز أو البلازما) - لم يكن ساطعا في الانفجار الأخير الذي كان عليه في السنوات السابقة.







وقال الدكتور مورغنثالر: "قد يخبرنا هذا شيئا عن تكوين النشاط البركاني، الذي ينتج عنه الانفجار. أو يمكن أن يخبرنا أن السحابة الحلقية تكون أكثر كفاءة في تخليص نفسها من المواد عندما يتم إلقاء المزيد من المواد فيها".