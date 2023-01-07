أقمار "ستارلينك" الصناعية تهدد علم الفلك!

أعرب الكثير من العلماء عن خشيتهم من أن يؤدي التلوث الضوئي الذي تسببه آلاف الأقمار الصناعية إلى تدمير علم الفلك.



ورأى بعض العلماء أن شركات الملياردير الأميركي إيلون ماسك، تساهم بشكل كبير في ذلك التلوث، إذ يصل تعدادها إلى أكثر من 3000 قمر صناعي يحلقون في مدارات مختلفة حول الأرض، علما أن العدد الإجمالي للأقمار الصناعية النشطة بلغ نحو 5 آلاف وحدة، وفقا لما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

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وكانت قد تمت الموافقة على 12 عملية إطلاق لمنظومة "ستارلينك" التي يملكها ماسك، والمتخصصة في البث الفضائي للإنترنت حول العالم، وذلك بالإضافة إلى توقعات بإطلاق نحو 30 ألف قمر من الجيل الثاني لصالح شركة "سبيس أكس".



وبحسب العلماء، فإن ذلك العدد الكبير من الأقمار يؤثر بشكل أو بآخر على عمليات الحصول على صور فضائية قد تنطوي على مزيد من الاكتشافات، وذلك بسبب أحد أنواع التلوث الضوئي الذي تسببه الأقمار الصناعية، ويعرف باسم "وهج السماء".



وتلوث "وهج السماء" يحدث عندما تكون سماء الليل مضيئة بفعل الإضاءات الخارجية، ويحدث هذا النوع عندما ينتشر الضوء عبر الغلاف الجوي فينعكس مرة أخرى على الأرض، ويزيد بزيادة السحب والغيوم.

ويؤثر هذا النوع من التلوث الضوئي في السماء ويجعلها مائلة للون الأصفر، ويمنع هذا الأمر من رؤية العديد من النجوم والأجرام السماوية.



وعندما جرى إطلاق أول 60 قمراً صناعياً من منظومة "ستارلينك" في العام 2019، فوجئ علماء الفلك بمدى سطوعها، وحذروا من أنهم سوف تترك تأثيرا سلبيا على علم الفلك "حتى في الأماكن المظلمة النائية". (الحرة)