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تكنولوجيا وعلوم

أول شاشة "OLED" للهواتف الذكية... مقاييس جديدة!

Lebanon 24
07-01-2023 | 11:00
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أعلنت شركة "سامسونغ ديسبلاي" عن أول شاشة (OLED) للهواتف الذكية مع مستوى سطوع هائل قدره 2,000 شمعة.

وأشارت الشركة الكورية في بيان، إلى انها حصلت على العلامة التجارية الخاصة بهذا المستوى من السطوع تحت اسم النطاق الديناميكي الفائق (Ultra Dynamic Range) أو (UDR) من الشركة العالمية لعلوم السلامة (UL Solutions).
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ولفتت الى أنها حصلت على علامتي (UDR 1500) و (UDR 2000) لشاشات (OLED) الخاصة بالهواتف الذكية، ونظراً إلى أن علامة (UDR) التجارية تشير إلى مستوى السطوع للشاشة، فإن شاشات "سامسونغ" التي حصلت على هذه العلامة تثبت قدرتها على تقديم سطوع قدره 1,500 شمعة، أو 2,000 شمعة، وفق موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية".


ومع تزايد المحتوى الفائق الدقة (UHD)، أصبح نطاق سطوع الشاشة والقدرة على الحفاظ عليه أحد مقاييس الأداء الرئيسية لشاشات العرض.

وتُظهر الشاشات العالية السطوع من "سامسونغ" جودة أكثر واقعية مع تجربة لونية ثرية تزيد من متعة الاستخدام.
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