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تكنولوجيا وعلوم
موجة تسريح جديدة في "تويتر"؟
Lebanon 24
08-01-2023
|
02:00
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ذكرت وكالة بلومبرغ أن شركة "تويتر" أجرت مزيدا من تخفيضات العمالة في فريق الثقة والأمان الذي يتعامل مع الإشراف على المحتوى العالمي.
وأضافت الوكالة أن عمليات التسريح طالت أيضا الوحدة المتعلقة بخطاب الكراهية والتحرش في "تويتر"، ونقل التقرير عن مصادر مطلعة قولها إن ما لا يقل عن 10 تخفيضات أخرى ليلة الجمعة السبت أثرت على العاملين في مكاتب الشركة في دبلن وسنغافورة.
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ولم يرد الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، مالك شركة "تويتر"، حتى الآن على هذه التقارير وفق "رويترز".
المصدر:
سكاي نيوز
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