سماعات رخيصة لهواتف "آيفون" بدلاً من "إيربودز"؟

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تداولت وسائل إعلام معلومات مفادها بأن شركة "أبل" تعتزم طرح سماعات أذن جديدة منخفضة التكلفة ورخيصة الثمن من أجل منافسة السماعات البديلة التي تغزو الأسواق والتي باتت تؤثر على مبيعات سماعات "إيربودز" التي تنتجها شركة "أبل".وقال تقرير نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية إن السماعات الرخيصة ستحمل اسم (AirPods Lite)، وستتميز بأنها ستكون رخيصة الثمن، وتهدف لتحدي المنافسين الذين يطرحون سماعات رخيصة الثمن في الأسواق.ونقلت الصحيفة عن مصادر صناعية قولها إن شركة آبل قد تطور إصداراً جديداً أرخص من سماعات الأذن اللاسلكية الخاصة بها والتي ستساعدها على تحدي المنافسين.وترددت شائعات بأن عملاق التكنولوجيا يعمل على منتج يسمى (AirPods Lite) وسط مخاوف من حدوث انخفاض في الطلب على الجيل الثالث من (AirPods) في عام 2023.ولا توجد الكثير من التفاصيل حول السماعات المرتقبة، فيما لم تعلق الشركة على هذه المعلومات، ولكن من المتوقع أن يكون سعر سماعات الأذن الأرخص أقل من 129 دولاراً أميركياً، أي أنها ستكون أرخص من سعر سماعات الجيل الثاني من "إيربودز" حالياً، بحسب المعلومات المتداولة حتى الآن.