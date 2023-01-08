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تكنولوجيا وعلوم
الصين تطور كاميرا ثورية لالتقاط الصور.. كيف تعمل؟
Lebanon 24
08-01-2023
|
08:00
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تمكّن علماء في جامعة نانجينغ الصينية من تطوير كاميرا ثورية تستندُ إلى فيزياء الكمّ، وتستطيعُ التقاطَ صور للأجسام دون الحاجة للضوء. وبخلاف العدسات التقليدية لا تعتمد الكاميرا على ارتدادات جزيئات الضوء عن الأجسام، إذ يمكنها الاستفادة من الضوء الذي لا يلامس المجسمات لتوليد صور دقيقة.
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بشكل عام، تعتمد عدسات الكاميرات التقليدية على التقاط جزيئات الضوء الذي يرتد عن الأجسام لالتقاط الصور، ولا تظهر المجسمات ذات الإضاءة الخافتة أو التي لا تلامس كمية كبيرة من الضوء واضحة في الصور.
الكاميرا عبارة عن متاهة من العدسات والمرايا مرتبة على طاولة، بشكل يسمح بإنتاج الضوء في طرف، واكتشافه في الطرف الآخر.
أما عملية التصوير، فتكمن في تسليط شعاع ليزر على إحدى البلورات ومن ثم ينتقل الضوء تباعا إلى العدسات الأخرى إلى أن يصل لجهاز صغير.
المصدر: سكاي نيوز
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