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تكنولوجيا وعلوم

يزور الأرض كل 50 ألف عام.. مذنب من الجليد والغبار يمكن رصده بالعين المجردة

Lebanon 24
08-01-2023 | 14:00
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خلال الأسابيع المقبلة، سيقترب مذنب مكتشف حديثا من الأرض، لدرجة يمكن رؤيته بالعين المجردة.

وقال علماء الفلك إن المذنب المكتشف حديثا يمكن أن يكون مرئيا بالعين المجردة أثناء مروره بالقرب من الأرض والشمس في الأسابيع المقبلة، وهو أول اقتراب له منذ 50000 عام.
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ويُطلق على المذنب اسم C / 2022 E3 (ZTF) نسبة إلى مرفق زويكي العابر (Zwicky Transient Facility)، الذي رصده لأول مرة خلال مروره بالمشتري في آذار من العام الماضي.
 
وبعد السفر من الروافد الجليدية لنظامنا الشمسي، سيقترب من الشمس في 12 كانون الثاني ويمر بالقرب من الأرض في 1 شباط. وبمجرد أن يمر بنا، لن يعود مرة أخرى لعشرات الآلاف من السنين.

وسيكون من السهل اكتشافه باستخدام منظار جيد وربما حتى بالعين المجردة، بشرط ألا تكون السماء مضاءة بأضواء المدينة أو القمر.
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