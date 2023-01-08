ما هي أسهل طريقة للحصول على شبكة وايفاي في سيارتك؟

تتوفر شبكة وايفاي في كل مكان، ولكن هذه الشبكة قد لا تتوفر في سيارتك الخاصة، وهذا قد يكون محبطاً لك وللأشخاص المرافقين لك في السيارة.

يُعد استخدام هاتفك كنقطة اتصال محمولة أبسط الطرق للوصول إلى وايفاي في سيارتك، إذ يمكن لمعظم الهواتف الذكية القيام بذلك. ومع ذلك قد تواجه هذه العملية بعض الصعوبات لأسباب عديدة مثل عدم كفاية البيانات، أو عدم دعم بعض الهواتف لهذه الميزة، وفي هذه الحالة، عليك شراء جهاز نقطة اتصال منفصل.

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تقدم العديد من شركات الاتصالات أجهزة نقطة اتصال مخصصة فقط لتوفير الوصول إلى شبكة واي فاي، بأسعار تتراوح بين 100 دولار إلى 500 دولار. عادةً ما تتمتع أجهزة نقطة الاتصال بجودة إشارة أفضل من نقاط اتصال الهاتف.

وعادةً ما تكون أجهزة نقطة الاتصال عبارة عن صناديق صغيرة، ويحتوي بعضها على شاشات تعمل باللمس والعديد من الخيارات، في حين أن البعض الآخر أبسط. والشيء الجميل في هذه الأجهزة هو أنها غالباً ما تأتي مع بطاريات قابلة لإعادة الشحن، لذا يمكنك استخدامها خارج السيارة أيضاً.