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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تنافس أبل بخاصية جديدة في نظام التشغيل أندرويد

Lebanon 24
08-01-2023 | 23:00
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كشفت شركة غوغل النقاب عن خاصية جديدة في نظام تشغيل الأجهزة الذكية أندرويد تسهل الربط بين الأجهزة الذكية العديدة التي تعمل بنظام أندرويد لدى كل مستخدم، مثل الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي والسماعات اللاسلكية والأجهزة المنزلية الذكية.
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وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هذه أحدث محاولة من جانب غوغل لمنافسة نظام التشغيل آي.أو.إس الذي تنتجه شركة أبل ويحتوي على هذه الخاصية.
وأضاف سي نت دوت كوم أن سهولة الربط بين مختلف أجهزة أبل الذكية جعلتها ثاني أكبر شركة لإنتاج الهواتف الذكية في العالم وأكبر منتج للساعات الذكية والسماعات الذكية اللاسكلية إيربود.
تنبيهات الوسائط
أطلقت غوغل على الخاصية الجديدة اسم "ميديا نوتيفيكشن" (تنبيهات الوسائط) وتعتبر أحدث محاولة من جانب الشركة الأمريكية لتأكيد أنه لا يشترط أن تكون الأجهزة الذكية المختلفة من إنتاج شركة واحدة، حتى يمكن ربطها ببعض للعمل معاً. وتسعى غوغل للوصول إلى هذا الهدف منذ سنوات، من خلال طرح خصائص مثل فون هب ونيبرباي شير وفاست بير. وأصبحت هذه الخصائص مهمة للغاية مع تزايد دور أنظمة التشغيل أندرويد وآي.أو.إس في السيارات والسماعات الذكية وغيرها.
من ناحيته، قال إيريك كاي نائب رئيس غوغل لهندسة نظام التشغيل أندرويد عن هذه التحسينات: "هذا استثمار مستمر.. وصلنا إلى مرحلة أصبحت فيها أي خاصية جديدة تعمل على الهاتف أو الساعة الذكية يجب أن تكون خاصية متوافقة مع تعدد الأجهزة بمرور الوقت".
ومن المقرر أن تكون منصتا الموسيقى سوبتيفاي ويوتيوب ميوزيك أول تطبيقات متوافقة مع خاصية ميديا نوتيفيكيشن. كما تتعاون غوغل مع سبوتيفاي لكي تتيح إمكانية تشغيل الملفات بين أجهزة سبوتيفاي كونكت في الخلفية مع برنامج تشغيل الملفات الصوتية في نظام التشغيل أندرويد 13، في خطوة جديدة تستهدف تحسين الربط بين أجهزة أندرويد المختلفة.
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