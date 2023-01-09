سامسونغ تطلق هاتفها الذكي الجديد

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أطلقت شركة سامسونغ هاتفها الذكي Galaxy A14 5G الجديد من الفئة الأساسية بنحو 200 دولار أمريكي.وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أنه يدعم شبكة 5G، ويمتاز بشاشة Infinity-V قياس 6.6 بوصة وبدقة وضوح FHD+، بينما يبلغ معدل تنشيط الصورة 90 هرتز.وينبض داخله معالج ثماني النوى مع ذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 4 أو 6 جيغابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 64 أو 128 جيغابايت.ويشتمل على كاميرا خلفية ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة 50 ميغابيكسل وعدسة للعمق، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل للسيلفي.ويعمل الجهاز بنظام Android 13، وهو مجهز ببطارية سعة 5000 ملي أمبير/ساعة.