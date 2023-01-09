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تكنولوجيا وعلوم

فريق جزائري يبتكر حلولاً لطائرات مسيرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
09-01-2023 | 11:00
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حلّ فريق جزائري في المرتبة الثانية بالنهائي العالمي لمسابقة هواوي "التكنولوجيا من أجل الصالح العام" أو "تاك 4 غود"، الذي نظمته الشركة، بعدما قدّم حلولا لطائرات مسيرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تستخدم في المجال الزراعي، ونال صكاً بقيمة 15 ألف دولار.
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ووفق بيان لشركة "هواوي الجزائر" فإن هذا الفريق الجزائري "فارم آي"، الذي يقدم حلا للتعامل مع المشاكل التي تواجهها المزارع باستخدام طائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي، حصل على المركز الثاني على مستوى العالم، كما تميز بين 11 شركة ناشئة عالميا، وهذا بعد عرض أمام أعضاء لجنة التحكيم الدولية، وبذلك فاز الفريق الجزائري بصك قدره 15 ألف دولار.

وذكر المصدر أن فريق "فارم آي" نال جائزة أفضل اختيار للجمهور بأكثر من 10 آلاف صوت للفريق الجزائري، ومن المتوقع أن يتنافس الفريق ذاته في شهر شباط المقبل مع فريقين للفوز برعاية قدرها 100 ألف دولار.

ويسلط مشروع "فارم اي" الضوء على عصر التمكين الزراعي من خلال الذكاء الاصطناعي، للوصول إلى مزرعة خالية من الأمراض، كما أنه نظام مبكر للكشف عن الصدأ باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي لرصد حقول القمح بطائرات بدون طيار، وهو يحل مشكلة الخسارة الكبيرة لحقول القمح بسبب الصدأ.
المصدر: العربية
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