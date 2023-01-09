في 2023.. كم سيبلغ الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات؟

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شهد العام الماضي أحداثا واكتشافات تقنية جديدة ممتدة للأعوام المقبلة، فيما بدأت المؤسسات والشركات تدرس كيفية مواكبة هذه التقنيات والاستفادة منها في تحقيق نتائج عمل أفضل بمدة زمنية أقل.ويتوقع الخبراء ارتفاع الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات 5% عام 2023، أي ما يعادل أكثر من 4 تريليونات دولار أميركي، وذلك وفقا لمؤسسة "غارتنز" التي كشفت عن العديد من الاتجاهات التقنية التي يجب الانتباهُ إليها في العام الحالي، أبرزها:- الميتافيرس: تشير التوقعات إلى أن قيمة صناعة الميتافيرس ستصل إلى 30 تريليون دولار عام 2030.للميتافيرس نصيبٌ من اهتمام العالم لهذا العام، ومن المتوقع أن تصل قيمةُ تلك الصناعة إلى حوالي 13 تريليونَ دولار بحلول عام 2030.- الهويات الرقمية: كما سيشهد العامُ زيادةَ الاهتمام والتحول نحو زيادة الاعتمادِ على البصمة والهُوية الرقمية، وسيمتلك المزيدُ من المستخدِمين بياناتِ اعتمادِهم التي تقلل عملياتِ الاحتيال على تطبيقات خاصة بالصحة والتعليم.- مساحات العمل الافتراضية: ستصبح مساحاتُ العمل الافتراضية أكثر انتشارا واعتمادا لما تساهم فيه من زيادة قدرة الشركات على تعيين الموظفين وجمعِهم معًا بغض النظر عن مواقعهم الجغرافية.- الإنفاق على التحول للآلة: سيكون عامُ 2023، عامَ التحول إلى الطابع الآلي بلا منازع أو ما يعرف بـ"الأتمتة"، إذ يتوقع خبراءُ الصناعة ارتفاعا حادا في الإنفاق على تلك الصناعة حيث تهدف الشركاتُ إلى تحقيق المزيد بمواردَ أقل.- إطار لإدارة الذكاء الاصطناعي: سيغدو هذا الأمر الشغلَ الشاغل للمؤسسات والأفراد، حسب توقعات خبراء التكنولوجيا، نظرا لما يقدمه من حلول وابتكارات لأهدافٍ قد يَعجز الإنسان عن تنفيذها.- الحواسيب الكمومية: زيادة توسيع استخدام الحواسيب الكمومية، ومن المتوقع أن تحققَ تقدما أكبر في مجالات التطوير الصيدلاني والطاقة النووية والطاقة المتجددة والزراعة المستدامة. ويراهن كثيرون على هذه الاتجاهات التقنية لأجل تحقيق الأفضل للإنسان وربما تقود العالم، نحو مزيدٍ من الرخاء وتحقيق أفضل معايير الاستدامة ولما لا وضع ِ حجر أساسٍ تقني صُلبٍ للأجيال القادمة.