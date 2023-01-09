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من المتوقع أن تكشف شركة "سامسونغ" النقاب عن هواتفها الرئيسية القادمة في أوائل الشهر المقبل، وفقاً لبعض التسريبات.وكشف موقع 9to5Google، عن أن حدث "غالاكسي" القادم سيعقد في الأول من شباط 2023.وعلى الرغم من أن إعلان الشركة لم يذكر أن الحدث سيقدم رسمياً هاتف غالاكسي S23، إلا أنه يُظهر التوقعات المحتملة لهذا الجهاز.وكانت بعض التقارير السابقة قد أشارت أيضاً إلى أننا سنرى الهواتف القادمة في الأسبوع الأول من شباط في حدث أنباكتيد، الذي من المحتمل أن يتم في سان فرانسيسكو.وعادةً ما يتم تجهيز إصدارات سامسونغ غالاكسي S23، الآسيوية والأوروبية بشرائح إكسينوس في حين تأتي الأجهزة المباعة في الولايات المتحدة مع معالجات كوالكوم، ولكنها في هذا الإصدار ستتخلى عن رقائق إكسينوس وتعتمد كوالكوم في آسيا وفي أميركا.وأشارت تقارير أخرى إلى أن غالاكسي S23 سيحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميغابكسل، في حين أن طرازي غالاكسي S23 الأساسي و غالاكسي S23 بلس سيحتويان على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل.وإذا كانت هذه المعلومات التي تم تسريبها دقيقة، فإننا لن نضطر إلى الانتظار طويلاً للتعرف على المزيد من المعلومات حول الإصدار الجديد لسلسلة غالاكسي، وفق ما نقل موقع إن غادجيت الإلكتروني.