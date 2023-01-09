Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

متى تكشف "سامسونغ" عن أجدد إصدار لـ"غالاكسي"؟

Lebanon 24
09-01-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1027272-638089055345463502.jpg
Doc-P-1027272-638089055345463502.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من المتوقع أن تكشف شركة "سامسونغ" النقاب عن هواتفها الرئيسية القادمة في أوائل الشهر المقبل، وفقاً لبعض التسريبات.


وكشف موقع 9to5Google، عن أن حدث "غالاكسي" القادم سيعقد في الأول من شباط 2023.



Advertisement
وعلى الرغم من أن إعلان الشركة لم يذكر أن الحدث سيقدم رسمياً هاتف غالاكسي S23، إلا أنه يُظهر التوقعات المحتملة لهذا الجهاز.


وكانت بعض التقارير السابقة قد أشارت أيضاً إلى أننا سنرى الهواتف القادمة في الأسبوع الأول من شباط في حدث أنباكتيد، الذي من المحتمل أن يتم في سان فرانسيسكو.


وعادةً ما يتم تجهيز إصدارات سامسونغ غالاكسي S23، الآسيوية والأوروبية بشرائح إكسينوس في حين تأتي الأجهزة المباعة في الولايات المتحدة مع معالجات كوالكوم، ولكنها في هذا الإصدار ستتخلى عن رقائق إكسينوس وتعتمد كوالكوم في آسيا وفي أميركا.


وأشارت تقارير أخرى إلى أن غالاكسي S23 سيحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميغابكسل، في حين أن طرازي غالاكسي S23 الأساسي و غالاكسي S23 بلس سيحتويان على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل.


وإذا كانت هذه المعلومات التي تم تسريبها دقيقة، فإننا لن نضطر إلى الانتظار طويلاً للتعرف على المزيد من المعلومات حول الإصدار الجديد لسلسلة غالاكسي، وفق ما نقل موقع إن غادجيت الإلكتروني.
المصدر: 24.ae
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:00 | 2023-01-10
16:00 | 2023-01-09
14:00 | 2023-01-09
11:00 | 2023-01-09
08:00 | 2023-01-09
05:00 | 2023-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website