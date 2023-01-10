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تكنولوجيا وعلوم

"ناسا" تكشف عن موعد ظهور مذنب نادر في السماء لأول مرة منذ 50 ألف عام

Lebanon 24
10-01-2023 | 02:00
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كشفت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، عن موعد ظهور مذنب نادر في السماء، لأول مرة منذ 50 ألف عام.

وتم اكتشاف المذنب في 2 آذار 2022 من قبل علماء الفلك باستخدام كاميرات المسح واسعة المجال، التابعة لمرصد "بالومار" في سان دييغو بكاليفورنيا.
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ووفقا لـ"ناسا" فإن المذنب سيقوم بأقرب اقتراب له من الشمس في 12 كانون الثاني الجاري.

وبحسب "جمعية الكواكب"، فإن للمذنب C/2022 E3 (ZTF) مدارا حول الشمس يمر بالروافد الخارجية للنظام الشمسي.


وأفاد موقع "إيرث سكاي" بأنه سيتوجب على الراغبين في مشاهدة المذنب بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية، النظر باستخدام المناظير والتلسكوبات، إلى الأفق الشمالي الشرقي قبل منتصف الليل بقليل لرصده في 12 كانون الثاني.

وبالنسبة لمن يريد مشاهدة المذنب في نصف الكرة الجنوبي، فإنهم سيكونون قادرين على ذلك في أوائل شهر شباط المقبل.

ويمكن تمييز المذنب عن النجوم بالغلاف الأخضر الذي يبدو منبعثا عنه، وهو عبارة عن غاز يُطلق عنه عند اقترابه من الشمس. (سكاي نيوز)
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