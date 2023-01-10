صورة مذهلة لـ "هابل" تكشف عن "عنقود نجمي" كروي قديم في درب التبانة

أظهرت صورة جديدة من تلسكوب هابل الفضائي "بحرا" من النجوم بالقرب من مركز درب التبانة، هو عبارة عن عنقود نجمي كروي قديم.

وبحسب العلماء، فإن النجوم في هذه الصورة يبلغ عمرها نحو 12 مليار سنة – ما يجعلها من أقدم النجوم في الكون.

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Sparkling Hubble Space Telescope photo shows ancient globular cluster near Milky Way's heart https://t.co/bb2xLbaYFS pic.twitter.com/YQTc5PBiuW — SPACE.com (@SPACEdotcom) January 4, 2023

وتأخذ النجوم في Pismis 26 بنية شبه كروية. ويبدو أن العنقود يحتوي على نجوم حمراء في الغالب، مع وجود القليل من النجوم الزرقاء الساطعة على طول الحواف. وتعود هذه الألوان جزئيا إلى عمر العنقود الذي يقدر بنحو 12 مليار سنة، ما يعني أنه يحتوي على العديد من أقدم النجوم في مجرتنا، إن لم يكن في الكون.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي جزء من تلوين العنقود من ظاهرة تُعرف باسم الاحمرار، وهي نتيجة للغبار النجمي الكثيف الذي يحجب الضوء الأزرق ذا الموجة القصيرة بينما يسمح بمرور الضوء الأحمر ذي الموجة الأطول بسهولة أكبر.



ويقع Pismis 26 بالقرب من الانتفاخ المجري الذي يحيط بمنطقة الرامي أ* (Sagittarius A*)، الثقب الأسود الهائل في قلب مجرة درب التبانة. وهذا الجزء من المجرة ثقيل الغبار بشكل خاص، وذلك بفضل وجود الثقب الأسود وجاذبيته المذهلة، بالإضافة إلى كل المواد المحيطة به في الانتفاخ ومجال النجوم الكثيف الذي يحتويه. (روسيا اليوم)