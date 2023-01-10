قلم الكتروني فريد من نوعه.. يكتب على الشاشات والورق معاً!

كشفت شركة MSI عن قلم فريد من نوعه يمكن استعماله كقلم ذكي مع شاشات الحواسب، وكقلم رصاص عادي للكتابة على الورق.



وأشار الخبراء في الشركة إلى أن قلم MSI Pen 2 الجديد الذي يزن 14.5 غ حصل على تقنيات MPP2.6 التي تعمل مع محرك صغير مدمج داخله، وتتعرف على 4096 مستوى من مستويات الضغط، ما يمنح المستخدم تجربة كتابة واقعية على الشاشات، ويوفر إمكانيات كبيرة للتحكم بالخطّ وأشكاله.

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